Европейские страны подписали важный договор по защите подводной инфраструктуры: при чем здесь Россия

Шесть европейских стран, имеющих морские границы в Северном море, 9 апреля подписали соглашение о совместной работе по защите подводной инфраструктуры от возможных атак России.

Великобритания и другие крупные европейские страны, имеющие морские границы в Северном море, во вторник подписали соглашение о сотрудничестве по защите подводной инфраструктуры, в том числе от возможных атак России.

Об этом пишет Reuters.

Шесть привлеченных стран – Бельгия, Великобритания, Дания, Германия, Норвегия и Нидерланды – подписали совместную декларацию, которая, по их словам, позволит им обмениваться информацией.

Угрозы подводным кабелям и трубопроводам стали центром безопасности стран Западной Европы после взрывов в сентябре 2022 года на трубопроводах Nord Stream 1 и 2, построенных для транспортировки газа из России в Германию через Балтийское море.

В мае 2023 года НАТО заявило, что Россия может саботировать подводные кабели, чтобы наказать западные страны за поддержку Украины, тогда как риски глобальной безопасности еще больше выросли после войны в Газе.

"Северное море – это электростанция, поддерживающая амбиции Европы в сфере возобновляемой энергетики и нулевого потребления энергии, помогая укрепить энергетическую безопасность на континенте. Поэтому очень важно, чтобы мы защищали его критически важную энергетическую инфраструктуру сейчас и в будущем", – сказал Эндрю Боуи, британский министр по ядерной энергетике и возобновляемых источников энергии.

"Укрепление связей с нашими ключевыми североевропейскими соседями, которые у нас есть сегодня, сделает именно это, обеспечив устойчивость инфраструктуры против тех, кто может стремиться угрожать ей или нарушить ее", – добавил он.

Напомним, Швеция строит две новые подводные лодки, чтобы значительно усилить свое военное присутствие в Балтийском море для сдерживания России. Сейчас у Швеции в составе флота четыре субмарины.

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