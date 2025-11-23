Европейские предложения мира для Украины / © Associated Press

Лидеры ЕС подготовили альтернативу предложению президента США Дональда Трампа по Украине. Полный текст европейского мирного плана содержит 24 ключевых пункта.

Газета The Telegraph опубликовала все 24 пункта документа.

Европейский план мира для Украины — полный перечень

The Telegraph опубликовала полный текст европейского мирного плана — альтернативного 28-пунктному плану Трампа.

Европейский план мира для Украины

После прекращения конфликта будут созданы меры по надежному миру и безопасности. Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в воздухе, суше и море. Москва и Киев немедленно начинают переговоры по мониторингу соблюдения перемирия третьими сторонами. Контроль за прекращением огня будут осуществляться союзниками Украины под руководством США, преимущественно дистанционно с использованием спутников, БПЛА и других технологий. Создается механизм представления отчетов о нарушении режима прекращения огня и обсуждении мер по исправлению ситуации. Россия вернет всех похищенных детей, процесс будут контролировать международные партнеры. Москва и Киев осуществляют обмен военнопленными по формуле «всех на всех», а также Россия освобождает всех находящихся под стражей гражданских лиц. Территориальные переговоры будут проходить по текущей линии боевого столкновения. После достижения стабильного прекращения огня обе стороны осуществляют гуманитарную помощь, включая передвижение членов семей через линию фронта. Подтверждается суверенитет Украины, никаких принудительных условий по нейтральному статусу нет. Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, включая США, по аналогии со Статьей 5 Устава НАТО. На ВСУ и оборонную промышленность Украины не налагаются никакие ограничения. Гарантами безопасности Киева выступает группа европейских стран и других заинтересованных государств, Украина имеет право размещать силы союзников на своей территории. Вступление Украины в НАТО возможно с согласия всех членов Альянса. Украина вступает в Европейский Союз. Украина готова оставаться безъядерным государством и соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Территориальные вопросы обсуждаются с Россией и разрешаются после полного прекращения огня. После согласования территориальных вопросов Россия и Украина обязуются не изменять их силой. Украина возобновляет контроль над Запорожской АЭС с участием США и Каховской ГЭС, будет создан механизм передачи контроля. Киев получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль Кинбурнской косой. Киев и его партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, включая использование российских активов, которые будут оставаться замороженными до возмещения убытков. Санкции против России могут постепенно смягчаться по достижении стабильного мира и автоматически возобновляться в случае нарушения мирного договора. Начало переговоров по европейской безопасности при участии всех государств ОБСЕ.

Европейский мирный план и план Трампа по 28 пунктам: в чем разница

«Согласно документу, полученному The Telegraph, альтернативный европейский план окончания войны в Украине существенно отличается от спорного 28-пунктового предложения администрации Трампа», — говорится в издании.

Американские предложения широко критиковали слишком выгодные для Москвы условия: предполагалось передать России значительные территории, сократить украинскую армию и запретить войска НАТО на украинской земле.

«В отличие от этого европейский план значительно поддерживает Украину, признавая огромные жертвы, которые страна принесла во время войны с Россией», — говорится в издании.

Среди ключевых отличий европейского плана — отсутствие ограничений по численности украинских вооруженных сил.

Также в отличие от плана Трампа европейский документ не запрещает Украине присоединяться к НАТО. Окончательное решение будет зависеть от консенсуса в рамках альянса. Этот пункт является болезненным для России, которая обвиняет НАТО в разрешении войны и опасается расширения альянса у своих границ.

Европейский план добавляет, что Киев «не будет вынужден оставаться нейтральным» и сможет пригласить «дружеские силы» для операций на своей территории, если сам захочет. Это могут быть, в частности, британские войска в рамках коалиции желающих, предложенной ранее в этом году Сэром Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Предложения Европы предусматривают немедленное и безусловное прекращение огня фактически замораживая нынешние линии фронта, а контроль будут осуществлять США и Европа.

Украина получит «надежные, юридически обязывающие гарантии безопасности, включая США, чтобы предотвратить будущую агрессию» со стороны России, добавляет европейский план.

В американском плане нет упоминания о прекращении огня — вместо этого предлагается немедленный обмен территориями, лишающий Украину минерально богатого пояса городов на востоке Донбасса.

Европейский план признает возможность «постепенного» ослабления санкций против России, но только если она будет соблюдать рамки мирного плана. В случае нарушения перемирия санкции «автоматически восстанавливаются».

План Трампа значительно уступчивее Москве: предусматривает отмену санкций и долгосрочные бизнес-соглашения между США и Россией в сферах добычи и искусственного интеллекта, а также возможное возвращение России в «G7».

Американский план предусматривает гарантию безопасности Украины в стиле Статьи 5 НАТО. Его подготовили специальный посланник Трампа Стив Виткофф и российский представитель Кирилл Дмитриев. План содержит размытую формулировку: «Ожидается, что Россия не вторгнется в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше».

По европейскому плану Украина вернет контроль над Запорожской АЭС и Каховской ГЭС и получит «свободный проход» по Днепру.

Кроме того, предусмотрено «полное восстановление и финансовую компенсацию Украине, включая замороженные активы России, которые будут оставаться заблокированными, пока она не компенсирует нанесенный ущерб».

Этот план согласовывали европейцы и украинцы осенью, когда мы узнали, что Виткофф и Дмитрев работают над собственным документом. Понятно, что это план, который Европа и Украина примут на переговоры», — сказал старший западный чиновник The Telegraph.

Напомним, в Женеве завершились переговоры о мире. Как сказал глава Офиса президента Андрей Ермак, бывший главой украинской делегации, встреча была «очень продуктивной».