Европейский рекорд: на аукционе за $108 миллионов продали шедевр Густава Климта

На аукционе Sotheby's в Лондоне продали последний портрет, созданный австрийским художником Густавом Климтом, за $108,4 миллиона — это самая большая цена, которую когда-либо давали за картину на аукционе в Европе.

Об этом пишет BBC.

Аукционисты заявили, что продажа картины "Дама с веером" на Нью-Бонд-стрит делает ее самым дорогим произведением искусства, которое когда-либо продавали с аукциона в Европе.

Предыдущий рекорд произведения искусства, проданного в Европе, был установлен бронзовой статуей Альберто Джакометти "Шагающий человек I", проданной в 2010 году за 82 миллиона фунтов стерлингов (104,3 миллиона долларов).

Известно, что новый владелец "Дамы с веером" — коллекционер из Гонконга.

В последний раз "Даму с веером" выставляли на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке в 1994 году. Тогда она была продана за 11,6 миллиона долларов, что на тот момент стало рекордом для художника.

Справка:

Густав Климт – самый известный представитель модернизма 19 века. Среди его работ большую роль играют женские портреты, часто довольно эротического характера, и пейзажи. Индивидуальная черта его творчества – использование ярких цветов и всей гаммы золота, изображения обнаженных женщин, где играют роль не фигуры, а жесты и позы. Другие известные работы Климта – панно, украшавшие дворец Стокле в Брюсселе.

"Дама с веером" — это портрет неназванной женщины, написанный в 1918 году. Это была последняя картина Климта: ее обнаружили на мольберте в мастерской художника, когда тот внезапно скончался.

В отличие от многих других портретов Климта (как, например, "Золотая Адель" — портрет Адели Блох-Бауэр I), "Дама с веером" не была работой на заказ. Художник написал ее исключительно для удовлетворения своих интересов. Климт начал работу над "Дамой с веером" в 1917 году, будучи в то время одним из самых знаменитых портретистов в Европе.

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