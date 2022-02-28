Европейский совет принял новые меры против России: Украина впервые получит летальное оружие от ЕС

Решением Евросовета также наложены санкции на российскую авиацию и финансовую систему.

Европейский Совет в понедельник, 28 февраля, согласовал новый комплекс мер, которыми Евросоюз пытается сдержать военную агрессию Российской Федерации против Украины и последующую эскалацию конфликта.

Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе на официальном сайте Евросовета.

В сообщении отметили, что это решение было согласовано в тесной координации с партнерами и союзниками ЕС.

"Совет принял меры относительно помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF), которые будут способствовать укреплению способности и устойчивости Вооруженных Сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также защиты гражданского населения от продолжающейся военной агрессии", — сказано в прессрелизе.

Во-первых, Украина получит помощь на общую сумму 500 миллионов евро для обеспечения украинской армии, в частности, на приобретение летального оружия.

“Это первый случай в истории, когда ЕС будет предоставлять смертельное оружие третьей стране. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, мы стоим на стороне украинского народа", — подчеркнул Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Во-вторых, Совет принял строгие ограничительные меры, связанные с авиацией и финансами РФ.

Государства-члены ЕС будут отказывать в разрешении на посадку, взлет или облет своих территорий любому самолету, эксплуатируемому российскими авиаперевозчиками — как маркетинговым перевозчикам, так и любому зарегистрированному в России воздушному судну или нероссийским зарегистрированным самолетам, принадлежащим или зафрахтованным или контролируемым российским юридическим или физическим лицом.

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Кроме того, запрещается совершать операции с Центральным банком России или каким-либо юридическим лицом или органом, действующим от имени или по указанию Центрального банка России.

В Европейском Союзе также осудили привлечение Белоруси к агрессии РФ против Украины.

ЕС требует от России немедленно прекратить военные действия, безоговорочно вывести все силы и военную технику по всей территории Украины и уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах ее международно признанных границ.

Европейский Совет призывает Россию и поддерживаемые Россией вооруженные формирования уважать международное гуманитарное право и прекратить свою кампанию дезинформации и кибератаки.

"Использование силы и принуждения для смены границ не должно иметь места в 21 веке. Напряжение и конфликты должны разрешаться исключительно путем диалога и дипломатии”, - сказано в документе.

Страны-члены ЕС также подтвердили свою твердую поддержку и приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии и Республики Молдова.

Напомним, Германия разрешила Нидерландам прислать Украине 400 реактивных систем залпового огня для помощи в борьбе с российскими захватчиками. Это означает резкий сдвиг в военной политике Берлина на фоне давления со стороны союзников с ЕС и НАТО.