Европейский совет принял новые меры против России: Украина впервые получит летальное оружие от ЕС

Решением Евросовета также наложены санкции на российскую авиацию и финансовую систему.
Европейский Совет в понедельник, 28 февраля, согласовал новый комплекс мер, которыми Евросоюз пытается сдержать военную агрессию Российской Федерации против Украины и последующую эскалацию конфликта.
Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе на официальном сайте Евросовета.
В сообщении отметили, что это решение было согласовано в тесной координации с партнерами и союзниками ЕС.
"Совет принял меры относительно помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF), которые будут способствовать укреплению способности и устойчивости Вооруженных Сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также защиты гражданского населения от продолжающейся военной агрессии", — сказано в прессрелизе.
Во-первых, Украина получит помощь на общую сумму 500 миллионов евро для обеспечения украинской армии, в частности, на приобретение летального оружия.
“Это первый случай в истории, когда ЕС будет предоставлять смертельное оружие третьей стране. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, мы стоим на стороне украинского народа", — подчеркнул Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Во-вторых, Совет принял строгие ограничительные меры, связанные с авиацией и финансами РФ.
Государства-члены ЕС будут отказывать в разрешении на посадку, взлет или облет своих территорий любому самолету, эксплуатируемому российскими авиаперевозчиками — как маркетинговым перевозчикам, так и любому зарегистрированному в России воздушному судну или нероссийским зарегистрированным самолетам, принадлежащим или зафрахтованным или контролируемым российским юридическим или физическим лицом.
Кроме того, запрещается совершать операции с Центральным банком России или каким-либо юридическим лицом или органом, действующим от имени или по указанию Центрального банка России.
В Европейском Союзе также осудили привлечение Белоруси к агрессии РФ против Украины.
ЕС требует от России немедленно прекратить военные действия, безоговорочно вывести все силы и военную технику по всей территории Украины и уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах ее международно признанных границ.
Европейский Совет призывает Россию и поддерживаемые Россией вооруженные формирования уважать международное гуманитарное право и прекратить свою кампанию дезинформации и кибератаки.
"Использование силы и принуждения для смены границ не должно иметь места в 21 веке. Напряжение и конфликты должны разрешаться исключительно путем диалога и дипломатии”, - сказано в документе.
Страны-члены ЕС также подтвердили свою твердую поддержку и приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии и Республики Молдова.
Напомним, Германия разрешила Нидерландам прислать Украине 400 реактивных систем залпового огня для помощи в борьбе с российскими захватчиками. Это означает резкий сдвиг в военной политике Берлина на фоне давления со стороны союзников с ЕС и НАТО.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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