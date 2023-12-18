Европейский Союз начал проверять X на соблюдение закона о цифровых услугах

Если компания нарушила требования, ей грозит штраф в размере до 6% ее мировой прибыли.

Европейский Союз приступил к проверке соцсети Илона Маска X/Twitter. Их подозревают в вероятном нарушении закона о цифровых услугах и распространении дезинформации.

Об этомсообщил европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон.

Как отмечается, закон о цифровых услугах требует от крупных онлайн-платформ и поисковых систем усиленно бороться с незаконным содержанием и рисками для общественной безопасности, а также для защиты от манипуляций в интернете.

Если компания нарушила эти требования, ей грозит штраф в размере до 6% ее мировой прибыли.

В то же время, расследование по соцсети Маска будет первым после принятия закона. Во время него специалисты обратят внимание на применяемые платформой методы повышения прозрачности, и на дизайн пользовательского интерфейса, который может вводить в заблуждение — например, синие галочки у аккаунта, выдающие за платную подписку.

Напомним, что Х может потерять до 75 млн долларов из-за реакции Маска на антисемитизм на платформе.

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