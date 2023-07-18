Европейский суд по правам человека отказал России по поводу ее иска против Украины: на что жаловалась РФ

Россия обвиняла Украину в "убийствах, похищении и ограничениях на использование русского языка". Однако никаких существенных доказательств РФ так и не предоставила.

Во вторник, 18 июля, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил решение по делу "Россия против Украины", которое возбудила сама РФ, и отказал в удовлетворении исковых требований страны-агрессоры в полном объеме.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Так, 22 июля 2021 года правительство России подало в ЕСПЧ иск по статье 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции по правам человека. Эта жалоба России стала единственной межгосударственной жалобой против Украины. Она выдвинута по 10 группам обвинений.

В частности, РФ обвиняла Украину в якобы административных практиках "убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападения на российские посольства и консульства". В этой жалобе россияне также попытались приписать Украине ответственность за крушение авиалайнера MH17, потому что Украина "не закрыла воздушное пространство".

Москва также жаловалась на блокирование Северо-Крымского канала и просила ЕСПЧ применить временные меры, в частности обязать Украину возобновить подачу воды в Крым и прекратить "притеснения" в использовании русского языка. Но суд сразу отказал в этом.

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В ЕСПЧ сообщили, что Россия не предоставила никаких доказательств "серьезного риска невосполнимого ущерба основополагающим правам человека по Европейской конвенции". Кроме того, во время подачи иска все документы, в частности "доказательства" и само заявление, были поданы на русском языке, хотя ЕСПЧ неоднократно предоставлял указания подать все документы на официальные языки его работы, на английском или французском.

"Важное значение имеет добросовестное поведение сторон производства. А с марта 2022 года, когда Совет Европы исключил российскую федерацию из своего состава из-за полномасштабного вторжения в Украину, они вообще перестали общаться с любыми органами этой организации. Однако это не помешало ЕСПЧ принять решение продолжить рассматривать дела в отношении России, которые были в его производстве, никоим образом не ущемляя ее права. ЕСПЧ дал четкий сигнал, что осуществлять правосудие он продолжит", — рассказала заместитель Министра юстиции Ирина Мудрая.

"Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в заявлении в суд изложили все мифы российской пропаганды. Совершенно бессмысленным такой поступок не назовешь — у них появилась дополнительная медиа-площадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения ожидает неизбежное поражение", — так тогда прокомментировал подачу иска Россией Министр юстиции Украины Денис Малюска.

Теперь после тщательного исследования Судом представленных россиянами материалов и доказательств, а также учитывая поведение РФ и отсутствие какого-либо сотрудничества от марта 2022 года, ЕСПЧ отказал в удовлетворении иска в полном объеме и изъял его из реестра дел.

Напомним, Украина, в свою очередь, также пожаловалась в Европейский суд по правам человека из-за преступлений РФ. Суд получил иск 23 июня 2022 года и принял его к рассмотрению.

Так, Украина обвиняет Россию в нарушении целого ряда прав, зафиксированных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В иске Украина привела примеры массовых и серьезных нарушений прав человека, совершенных Россией во время военных действий. Украина обвиняет войска РФ и другие подконтрольные ей вооруженные формирования в убийстве, ранении, задержании или пропаже без вести тысяч гражданских, а также разрушении сотни тысяч объектов собственности. Среди обвинений содержится и то, что миллионы людей вынуждены были покинуть свои дома в Украине.

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