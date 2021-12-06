Европейский суд по правам человека запретил Польше высылать мигрантов обратно в Беларусь

Беженцы просили ЕСПЧ не высылать их обратно в Беларусь.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о запрете высылки находящихся в Польше мигрантов обратно в Беларусь.

Об этом говорится на сайте ЕСПЧ.

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Как отмечается, суд рассмотрел 47 ходатайств по применению мер из-за ситуации с беженцами на границе Польши и Белоруси. Почти все они поданы против Польши, остальные три против Латвии и Литвы. В ЕСПЧ отметили, что в большинстве ходатайств заявители просили не высылать их обратно в Беларусь.

"Суд применил правило 39 и принял, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно находятся на территории Польши", — добавили в ЕСПЧ.

Правило 39 предусматривает возможность применения мер, по которым суд должен оперативно принять решение, обязательное к исполнению.

Напомним, ситуация с беженцами на границе Польши и Белоруссии накалилась с начала ноября 2021 года. В ответ западные страны ввели новые санкции против Беларуси. Санкции уже ввели Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и Евросоюз. В "черные списки" попали десятки людей, которым запретили въезд и заморозили их европейские счета. Под финансовые ограничения попали, в частности, туристические фирмы, организовывавшие поездки в Беларусь с Ближнего Востока, а также отели и авиакомпании.

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