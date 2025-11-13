- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 573
- Время на прочтение
- 2 мин
Европейское медиа отказалось публиковать полную версию интервью Лаврова: что он наговорил
Итальянская газета не опубликовала 70% интервью с Сергеем Лавровым из-за пропаганды и фейков.
Одно из ведущих итальянских изданий, газета Corriere della Sera, попало в центр внимания после того, как отказалось обнародовать значительную часть интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Причиной стало то, что ответы российского министра содержали множество противоречивых утверждений и пропагандистских высказываний, которые могли ввести читателей в заблуждение.
Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.
Как известно, журналисты газеты опубликовали лишь около трети общего объема материала (три страницы из десяти). В российском ведомстве заявили, что им «объяснили», что слова Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных разъяснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов».
Отказ от пропаганды
Те несколько ответов, которые были обнародованы Corriere della Sera (в частности, относительно требований РФ к прекращению войны и встречи Путина и Трампа), сопровождались отдельными объяснениями и примечаниями журналистов. Издание прибегло к этому шагу, чтобы отделить слова Лаврова от реальных фактов и предотвратить распространение российской пропаганды.
МИД РФ назвал решение итальянского СМИ «вопиющей цензурой» и обвинило издание в том, что оно не доносит итальянским гражданам «объективную информацию» о ситуации вокруг Украины.
Российская сторона также отметила, что обратилась в газету с просьбой обнародовать полную версию интервью хотя бы на сайте, но редакция Corriere della Sera отказала пропагандистам.
Что не опубликовала итальянская газета
МИД РФ обнародовал полную версию интервью самостоятельно. Среди пропагандистских тезисов Лаврова, которые итальянское издание решило не публиковать, были:
Утверждение, что так называемая «СВО» является якобы «операцией по спасению жизней миллионов людей» от «киевской хунты», которая «хочет их уничтожить».
Заявления о том, что украинские города якобы уничтожают «западники», а ВС РФ «хранят людей» (как гражданских, так и военных).
Обвинения в адрес Европы, якобы не заинтересованной в завершении войны, поскольку европейским правительствам нужно «отвлечь» своего электората от внутренних проблем.
Напомним, Российская Федерация в дальнейшем готовится к саммиту в венгерском Будапеште, который якобы «перенес или отменил» президент США Дональд Трамп.
Также глава МИД РФ в очередной раз назвал президента Украины Владимира Зеленского «нацистом». Кроме этого, он снова заявил об «условиях, необходимых для регулирования конфликта».