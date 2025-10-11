Европейское убежище: сколько украинских беженцев в ЕС и где их больше всего

В ЕС получили убежище почти 4,5 миллиона украинских беженцев / © ТСН.ua

К концу лета 2025 года более 4,37 миллиона граждан Украины, вынужденно покинувших свои дома из-за полномасштабной войны, получили временную защиту в странах Европейского Союза . Эта цифра продолжает медленно, но уверенно расти ежемесячно.

Об этом свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.

Десятки тысяч новых беженцев и страна-лидер

По состоянию на 31 августа 2025 года общее количество лиц, получивших временную защиту, выросло на 30 980 человек (+0,7%) по сравнению с концом июля. Это показывает, что миграционные потоки не прекращаются. Наибольшую динамику роста за август продемонстрировали:

Германия (+6 800 человек; +0.6%)

Чехия (+5 175 человек; +1.4%)

Румыния (+2 370 человек; +1.2%)

Именно Германия остается абсолютным лидером по количеству принятых украинцев. Почти треть всех зарегистрированных в ЕС беженцев нашла убежище именно здесь.

Тройка стран, принявших наибольшее количество украинских граждан, выглядит так:

Германия: 1210515 человек (27,7% от общего количества ЕС) Польша: 995 925 человек (22,8%) Чехия: 385 855 человек (8,8%)

Где наибольшая концентрация украинцев

Хотя Германия приняла больше всего украинцев в абсолютных цифрах, нагрузка на небольшие страны значительно выше. Для оценки этого используется показатель соотношения беженцев на 1000 местных жителей. В среднем по ЕС этот показатель составляет 9,7 человека на тысячу, но в некоторых странах он значительно выше.

Тройка стран с высоким показателем нагрузки:

Чехия: 35,4 человека на 1 000 жителей

Польша: 27,3 человека на 1 000 жителей

Эстония: 25,4 человека на 1 000 жителей

Кто эти люди: демографический срез

Граждане Украины составляют более 98,4% всех лиц, получивших временную защиту в ЕС. Большинство из них — женщины и дети, которые соответствуют общей динамике миграции во время войны.

Демографическое распределение на конец августа 2025 такое:

Взрослые женщины: 44,6%

Несовершеннолетние (дети): 31,1% (почти треть)

Взрослые мужчины: 24,3%

Напомним, демограф Александр Гладун предполагает, что сейчас в Украине мужчин может быть больше, чем женщин . Эксперт объясняет это тем, что с начала широкомасштабного вторжения по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Украину покинули более 6 миллионов человек, большинство из которых — женщины и девушки.