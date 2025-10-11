- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 2 мин
Европейское убежище: сколько украинских беженцев в ЕС и где их больше всего
Статистика Евростата свидетельствует, что почти 4,5 миллиона граждан Украины получили временную защиту в странах Евросоюза, при этом почти треть из них приютило одно государство.
К концу лета 2025 года более 4,37 миллиона граждан Украины, вынужденно покинувших свои дома из-за полномасштабной войны, получили временную защиту в странах Европейского Союза . Эта цифра продолжает медленно, но уверенно расти ежемесячно.
Об этом свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.
Десятки тысяч новых беженцев и страна-лидер
По состоянию на 31 августа 2025 года общее количество лиц, получивших временную защиту, выросло на 30 980 человек (+0,7%) по сравнению с концом июля. Это показывает, что миграционные потоки не прекращаются. Наибольшую динамику роста за август продемонстрировали:
Германия (+6 800 человек; +0.6%)
Чехия (+5 175 человек; +1.4%)
Румыния (+2 370 человек; +1.2%)
Именно Германия остается абсолютным лидером по количеству принятых украинцев. Почти треть всех зарегистрированных в ЕС беженцев нашла убежище именно здесь.
Тройка стран, принявших наибольшее количество украинских граждан, выглядит так:
Германия: 1210515 человек (27,7% от общего количества ЕС)
Польша: 995 925 человек (22,8%)
Чехия: 385 855 человек (8,8%)
Где наибольшая концентрация украинцев
Хотя Германия приняла больше всего украинцев в абсолютных цифрах, нагрузка на небольшие страны значительно выше. Для оценки этого используется показатель соотношения беженцев на 1000 местных жителей. В среднем по ЕС этот показатель составляет 9,7 человека на тысячу, но в некоторых странах он значительно выше.
Тройка стран с высоким показателем нагрузки:
Чехия: 35,4 человека на 1 000 жителей
Польша: 27,3 человека на 1 000 жителей
Эстония: 25,4 человека на 1 000 жителей
Кто эти люди: демографический срез
Граждане Украины составляют более 98,4% всех лиц, получивших временную защиту в ЕС. Большинство из них — женщины и дети, которые соответствуют общей динамике миграции во время войны.
Демографическое распределение на конец августа 2025 такое:
Взрослые женщины: 44,6%
Несовершеннолетние (дети): 31,1% (почти треть)
Взрослые мужчины: 24,3%
Напомним, демограф Александр Гладун предполагает, что сейчас в Украине мужчин может быть больше, чем женщин . Эксперт объясняет это тем, что с начала широкомасштабного вторжения по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Украину покинули более 6 миллионов человек, большинство из которых — женщины и девушки.