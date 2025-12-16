Европейцы начинают сомневаться в помощи Украине: новый опрос Politico

Европейский союз / © Associated Press

Взрослые жители Франции и Германии все больше склоняются к сокращению финансовой помощи Украине. 46% немцев и 37% французов считают, что их правительства должны уменьшить поддержку Киеву, в то время как за ее увеличение высказались только 21% немцев и 25% французов.

Об этом говорится в результатах опроса Politico.

В Британии большинство опрошенных поддерживают увеличение помощи – 31% против 24% тех, кто хочет ее сократить. В США 36% респондентов выступают за наращивание финансирования, в Канаде – 35%, в то время как сокращение поддержки поддерживают 24% и 22% соответственно.

Как отметил Себ Райд, руководитель отдела опросов Public First, "во всех пяти странах чаще всего упоминавшейся причиной поддержки продолжения помощи Украине было убеждение, что государствам не следует разрешать захватывать территории силой. Чаще всего упоминавшимся аргументом против дополнительной помощи были опасения относительно стоимости и давления на национальную экономику".

Он также подчеркнул, что противодействие помощи во Франции и Германии было особенно заметно среди сторонников крайне правых партий, таких как "Альтернатива для Германии" и французское "Национальное объединение", тогда как центристы были менее скептически настроены.

"То, как финансирование Украины скажется на Германии, в частности, в условиях, когда ряд европейских правительств сталкивается с популистскими вызовами, должно стать особым тревожным сигналом для других лидеров", - добавил Райд.

Напомним, недавний опрос Института Рейгана показал, что большинство американцев поддерживают предоставление Украине американского оружия и желают победы Украины в войне с Россией.