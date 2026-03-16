Европейские страны резко критикуют заявление Де Вевера о возобновлении энергоснабжения из России / © Associated Press

Европейские чиновники подвергли критике заявление премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера о необходимости договориться с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы положить конец войне в Украине и возобновить поставки дешевой российской энергии в Европу.

Об этом пишет Bloomberg.

В частности, министры ЕС, среди которых шведский министр энергетики Эбба Буш и еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, заявили, что Европа не будет покупать газ у России и не будет финансировать ее военную машину.

Сами бельгийские чиновники также критически отреагировали на заявление Де Вевера. Заместитель премьера и министр иностранных дел Максим Прево подчеркнул, что нормализация отношений с Россией не является дипломатическим диалогом и может восприниматься как сигнал слабости.

В комментарии газете l’Echo, опубликованном в субботу, Де Вевер заявил, что Европа «должна нормализовать отношения с Россией и снова получить доступ к дешевой энергии — это здравый смысл», добавляя, что «за закрытыми дверями» европейские лидеры якобы соглашаются с ним.

Европейские министры резко отреагировали на эти слова во время встречи в Брюсселе.

«Россия еженедельно убивает невинных людей в Украине. Мы не будем покупать газ у России. Мы не будем финансировать ее войну», — подчеркнула шведский министр энергетики Эбба Буш.

Она заявила, что если в условиях кризиса вернуться к зависимости от России, то будет полностью потерян моральный компас.

Страны восточного фланга Европы также резко отреагировали на заявление Де Вевера. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил Bloomberg TV, что «опыт показывает: нет ничего дороже дешевой российской нефти».

Хотя ЕС значительно сократил импорт энергии из России после начала полномасштабного вторжения, некоторые поставки еще остаются. Блок договорился постепенно отказаться от российского газа до 2027 года. В следующем месяце планируется аналогичный запрет на остаточный импорт российской нефти, которая поставляется в Венгрию и Словакию.

«Мы слишком долго зависели от российской энергии, что позволяло Путину шантажировать нас. Мы решительно настроены держать курс по этим вопросам», — заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

Заявление Де Вевера: что известно

Как пишет издание, интервенция лидера фламандской националистической партии N-VA Де Вевера состоялась на фоне его оппозиции к плану использовать замороженные российские активы для помощи Украине в прошлом году. В итоге ЕС отказался от этого предложения, согласовав кредит в 90 млрд евро для Украины, который сейчас блокирует Венгрия.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево добавил, что хотя Европа должна вести дипломатию с Россией, «диалог — это не одно и то же что нормализация отношений. И это ключевая разница. Сегодня Россия отказывается от европейского присутствия за столом переговоров и предъявляет максималистские требования».