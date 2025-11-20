ТСН в социальных сетях

Мир
806
2 мин

Европой распространяется мутированный штамм обезьяньей оспы: ВОЗ бьет тревогу

Этот мутированный вирус связывают с серьезными осложнениями, включая риск летальных исходов.

Дарья Щербак
Вирус

Вирус / © Pixabay

В Европе зафиксирован резкий рост случаев заражения мутированным штаммом обезьяньей оспы. Этот вариант, известный как clade 1b, считается более заразным, чем вызвавший глобальную вспышку в 2022 году.

Об этом пишет The Telegraph.

С конца августа в Испании, Нидерландах, Италии и Португалии зарегистрировано не менее 46 случаев этого штамма . Для сравнения, почти за два года до этого в регионе было зафиксировано только 29 случаев.

Ситуация вызывает беспокойство в ВОЗ, поскольку вирус, впервые появившийся в Демократической Республике Конго, все чаще распространяется среди людей, у которых нет ни истории путешествий в Африку, ни подтвержденных контактов с инфицированными.

Консультант ВОЗ Иоаннис Карагианнис подтвердил, что по меньшей мере 14 новых случаев были результатом локальной передачи, в том числе внутри семей.

"Мы фиксируем местное распространение среди людей без истории путешествий, а также среди мужчин, имеющих секс с мужчинами", - отметил Карагианнис.

Трое зараженных вообще не имели никаких подтвержденных контактов с больными, что затрудняет отслеживание путей распространения. Штамм передается через тесный физический контакт, чаще всего – во время секса.

Штамм clade 1b может вызвать более тяжелое течение болезни, включающей лихорадку, сильные боли, сыпь с гнойными пузырями, а в некоторых случаях летальные последствия. Этот штамм также связан с серьезными осложнениями у беременных, включая риск выкидыша.

В большинстве европейских стран и Британии вакцина против вируса, вводимая в двух дозах, рекомендована для:

  • гомосексуальных мужчин;

  • медиков в высокорисковых заведениях;

  • людей, которые имели близкие контакты с инфицированными.

Специалисты заявляют, что препарат обеспечивает около 80% защиты и значительно смягчает болезнь в случае заражения.

Напомним, в Украине фиксируют рост беспокойства из-за распространения вируса Коксаки — очень заразного энтеровируса, преимущественно поражающего детей. Как сообщила представитель киевского Центра контроля и профилактики Минздрава Наталья Гунченко, инфекция передается преимущественно воздушно-капельным путем, а также через грязные руки.

Преимущественно течение легкое, но возможны тяжелые формы. Характерные симптомы – сыпь на руках, ногах и в полости рта. Родителей призывают усилить гигиену для снижения рисков.

806
