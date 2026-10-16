Европу хотят полностью закрыть для российских туристов: сколько виз Москва может потерять

Визы для Россиян

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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал Европейский Союз полностью запретить выдачу туристических виз гражданам России .

Об этом сообщает Gazeta.pl .

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В преддверии двухдневного саммита Европейского совета Орпо заявил, что вопрос запрета туристических виз для россиян должен получить дальнейшее развитие после встречи лидеров стран ЕС.

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По словам финского премьера, в прошлом году граждане России могли получить в общей сложности до 800 тысяч виз.

"Это огромная цифра", - заявил Орпо в среду во время выступления в парламенте в Хельсинки.

Он также подверг критике практику некоторых европейских государств, которые продолжают выдавать визы россиянам, назвав ее «глупой». Орпо подчеркнул, что это происходит на фоне предупреждений спецслужб и органов безопасности о гибридных угрозах со стороны России, а также уже зафиксированных диверсионных действий и попыток их осуществления в Европе.

Какие страны уже ограничили выдачу виз россиянам

Ограничения на въезд граждан России в Шенгенскую зону ранее ввели, в частности, страны Балтии, Польша, Чехия, Нидерланды, Дания и Швеция.

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В то же время больше всего вез россиянам и дальше выдают страны Южной Европы, в первую очередь Италия, Франция и Испания.

Несколько дней назад к призыву Финляндии о прекращении выдачи туристических виз россиянам присоединилась Эстония.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что свободные путешествия российских туристов по Европе неприемлемы на фоне российских атак на украинские города.

«Недопустимо, чтобы российские туристы могли свободно путешествовать по Европе и пользоваться европейскими свободами, когда Россия ежедневно бомбит украинские города и гибнут невинные люди», — заявил Цахкна, которого цитирует агентство BNS.

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Эстония призывает усилить визовые ограничения

Глава эстонского МИД призвал Еврокомиссию и государства-члены ЕС не только прекратить выдачу туристических виз гражданам России, но и усилить всеобщую визовую политику.

По его мнению, ограничения должны касаться ближайшего окружения Путина, сторонников его политики, а также российских спортсменов и спортивных команд, поддерживающих действия российского режима.

Отдельным приоритетом Цахкна назвал скорейший запрет на въезд в ЕС для лиц, воевавших в составе российских вооруженных сил.

«Бывшие российские военные представляют серьезную угрозу безопасности всей Европы. Это преступники, которые Кремль может все чаще использовать для осуществления актов саботажа и дестабилизации в европейских странах», - подчеркнул министр.

По словам дипломатов ЕС, самым близким к практическому воплощению является именно запрет на въезд для ветеранов войны против Украины. Введение общего запрета на туристические визы для россиян и ограничений на передвижение дипломатов являются более сложными вопросами.

Обсуждение таких мер продолжается в рамках более широких усилий Евросоюза по усилению безопасности государств-членов.

Ранее сообщалось, что Черногория от 1 ноября вводит визовый режим для граждан России и Белоруссии .

Мы ранее информировали, что в 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России рекордное количество шенгенских виз с начала полномасштабной войны против Украины .

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