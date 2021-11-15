Европу и Азию атакует птичий грипп: где обнаружили болезнь

Европу и Азию атакует птичий грипп: где обнаружили болезнь

Птиц, у которых обнаружили болезнь, пришлось уничтожить.

В японской префектуре Кагосима подозревают вспышку птичьего гриппа. Также ранее H5N1 обнаружили в других странах Азии и Европы.

Об этом пишут Kyodo News и Reuters.

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На японской ферме, где подозревают заражение птичьим гриппом, находится 11 тысяч кур. В настоящее время ветеринары проводят лабораторные исследования для подтверждения подозрений.

Ранее, 13 ноября, на соседней ферме из-за птичьего гриппа пришлось уничтожить 38,5 тысячи птиц. В радиусе 3 км от вспышки заболевания введен запрет на транспортировку кур и яиц.

Отмечается, что расстояние между птицефабриками составляет около 2,5 км.

До этого вспышка птичьего гриппа была зарегистрирована в префектуре Акита. Там пришлось уничтожить более 140 тысяч птиц.

Кроме того, по информации Reuters, о вспышке птичьего гриппа сообщила Южная Корея. На ферме в Чхунчхон-Пукто около 770 тысяч птиц, обнаружили болезнь. Их тоже пришлось убить.

Также птичий грипп был зафиксирован в Норвегии. На птицефабрике в районе Рогаланда обнаружили штамм вируса у 7 тысяч птиц.

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