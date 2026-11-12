Горы снега и метели идут на Европу: когда аномальная непогода накроет континент

Снегопад (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Во второй половине ноября часть Европы могут покрыть сильные снегопады и метели. По актуальным прогнозам, в отдельных районах ожидают до 50 см снега, а иногда даже больше.

Об этом говорится в материале Dobrapogoda24.

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Самые сильные зимние осадки прогнозируют в период с 13 по 20 ноября. Основными зонами снегопадов станут Скандинавия и Альпы с близлежащими районами.

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В ближайшие дни циклоны с атмосферными фронтами принесут в Европу не только дожди, но волны снега. После прохождения осадков в регионах может сформироваться устойчивый снежный покров.

Где может выпасть до 50 см снега

Особенно интенсивные снегопады ожидают в Альпах на высотах около 1300-1500 метров. Снег может опуститься и в более низкие районы.

Зона сильных осадков протянется от границы Италии и Франции через юг и восток Швейцарии, север Италии до юго-западной и центрально-западной Австрии.

В этих районах прогнозируют от 10 до 50 см снег, а вдоль главного хребта Альп его может выпасть еще больше.

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Вместе со Скандинавией Альпийский регион может стать одним из самых заснеженных в Европе во второй половине ноября.

Дороги может засыпать

Из-за сильных осадков и метелей в высокогорных районах возможно существенное усложнение движения. На отдельных участках дороги могут быть частично или полностью засыпаны снегом, особенно на подъемах.

На этот раз снег может не растаять сразу. По прогнозам, после первых сильных осадков в горах начнет формироваться постоянный снежный покров, который в дальнейшем будет увеличиваться в последующие волны непогоды.

Снег прогнозируют и в Польше. Первые осадки возможны уже 13 ноября на юге и юго-востоке страны, преимущественно в предгорьях и горах. 14 ноября местный снег возможен на севере.

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Следующую волну зимних осадков в регионе предварительно прогнозируют примерно на 20-24 ноября, однако эти сроки еще могут изменяться.

Европу также накрывает сильное похолодание

Вместе со снегопадами часть Европы накроет и волна сильного холода. Самые низкие температуры ожидаются в Скандинавии, куда поступает арктический воздух.

В Норвегии, Швеции и Финляндии ночью прогнозируют от -10 до -21, а местами у поверхности земли - до -25. Самое сильное похолодание ожидается в период 11–15 ноября.

В то же время, для Восточной Европы, в частности Украины, в этом прогнозе длительной волны сильных морозов не предусматривают. Холодный воздух будет поступать преимущественно кратковременно.

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