Европу надо спасать от самой себя: в Швеции сделали громкое заявление о Трампе и войне

Заместитель премьера Швеции Эбба Буш

Заместитель премьер-министра Швеции Эбба Буш выступила с резким заявлением накануне Мюнхенской конференции безопасности. Она подчеркнула, что Европа находится на критическом развилке и рискует потерять свое влияние на мировой арене, если не изменит подход к принятию решений.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на интервью шведской чиновника подкаста EU Confidential.

Политика не убеждена, что пришло время для решительных действий стран-членов ЕС, а не бесконечных согласований в высоких кабинетах.

Трамп презирает слабость

Эбба Буш предупредила европейских коллег, что администрация Дональда Трампа становится все более непредсказуемой. По ее словам, американский президент не поражен медленными европейскими институциями, и это создает реальные риски для безопасности континента, особенно в контексте возможных мирных переговоров.

"Президент не реагирует хорошо на слабость", - подчеркнула шведская политика.

Она объяснила, что именно из-за отсутствия единства и силы Европу могут оттеснить на второй план в решении глобальных вопросов, в частности, когда война в Украине приближается к своей четвертой годовщине. Чтобы быть услышанными в Вашингтоне, европейцам нужно продемонстрировать свою силу.

Европу нужно «спасать от самой себя»

Заместитель шведского премьера подвергла критике чрезмерную зарегулированность ЕС, отметив, что Евросоюз строился для стабильности, а не для скорости, которая нужна сейчас. По ее мнению, лидеры стран должны перестать ждать указаний от Еврокомиссии и брать инициативу в свои руки по вопросам дерегуляции и энергетической безопасности.

Буш привела пример с отказом от российского газа после полномасштабного вторжения в Украину. Процесс принятия решений растянулся на годы из-за бюрократических преград. Она предостерегает: если ЕС не станет более гибким и «мускулистым», это подорвет доверие граждан и может привести к новым кризисам, подобным выходу Британии из блока.

Напомним, новые данные опроса Politico показывают, что Европа все меньше доверяет США как союзнику. Франция, Германия и Великобритания критикуют американскую политику Трампа, а роль США в обеспечении безопасности НАТО подвергается сомнению.