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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Европу накроет арктический холод: антициклон спровоцирует резкое снижение температуры уже на этой неделе

На взаимодействие антициклона и восточного циклона в Центральную Европу ворвутся холодные арктические массы с севера, что повлечет за собой ночные морозы до -15°C и существенное отклонение от температурной нормы.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Арктический воздух надвигается на Европу

Арктический воздух надвигается на Европу

В ближайшие дни погода в Европе претерпевает кардинальные изменения. Начиная с 4 ноября вместе с приходом антициклона и появлением прояснений на континент лопнет и осядет холодный арктический воздух из Северной Европы.

Об этом сообщает метеорологическое издание DobraPogoda24.pl.

Во многих регионах Центральной Европы следующие ночи и утренние часы принесут массовые заморозки, а в отдельных местах температура воздуха упадет даже до -15°C.

Синоптическая ситуация: как арктические массы прорвутся на континент

Причиной глубокого охлаждения станет смена барического поля над Европой. Если вначале выж задерживал низкую облачность, которая ограничивала охлаждение, то в середине недели ситуация изменится из-за прохождения циклона на востоке континента.

Этот циклон, вращаясь против часовой стрелки, во взаимодействии с антициклоном сработает как насос: он затянет с севера на юг холодный арктический воздух. Благодаря инверсии и ночному излучению тепла при безоблачном небе температура начнет стремительно падать.

Каких морозов и аномалий ждать

Основная волна похолодания придется на период с 5 по 11 ноября.

  • Ночные температуры

В большинстве регионов столбики термометров снизятся до -1…-10°C. Однако в низменностях, в горных и подгорных районах воздух прохладится до -15°C.

  • Дневные температуры

Днем воздух будет прогреваться лишь до +3…+9°C, что вместе с ночными морозами даст среднесуточную температуру в пределах 0…+5°C — это классический признак первого дыхания предзимья.

  • Температурная аномалия

Между первой и второй декадой ноября минимальные температуры во многих регионах Европы будут на 5–11°C ниже климатической нормы.

На Украину тоже надвигаются морозы, но только ночью

Напомним, как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, погода в Украине в течение недели также будет находиться преимущественно под влиянием антициклональной деятельности. Ночная температура воздуха будет снижаться до -2 градусов.

Ранее синоптик сообщал, что в Украине в начале ноября температура начнет снижаться, а в некоторых регионах вместо дождя может выпасть первый мокрый снег. Похолодание придет 4 ноября.

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