Европу накроет арктический холод: антициклон спровоцирует резкое снижение температуры уже на этой неделе

Арктический воздух надвигается на Европу

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В ближайшие дни погода в Европе претерпевает кардинальные изменения. Начиная с 4 ноября вместе с приходом антициклона и появлением прояснений на континент лопнет и осядет холодный арктический воздух из Северной Европы.

Об этом сообщает метеорологическое издание DobraPogoda24.pl.

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Во многих регионах Центральной Европы следующие ночи и утренние часы принесут массовые заморозки, а в отдельных местах температура воздуха упадет даже до -15°C.

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Синоптическая ситуация: как арктические массы прорвутся на континент

Причиной глубокого охлаждения станет смена барического поля над Европой. Если вначале выж задерживал низкую облачность, которая ограничивала охлаждение, то в середине недели ситуация изменится из-за прохождения циклона на востоке континента.

Этот циклон, вращаясь против часовой стрелки, во взаимодействии с антициклоном сработает как насос: он затянет с севера на юг холодный арктический воздух. Благодаря инверсии и ночному излучению тепла при безоблачном небе температура начнет стремительно падать.

Каких морозов и аномалий ждать

Основная волна похолодания придется на период с 5 по 11 ноября.

Ночные температуры

В большинстве регионов столбики термометров снизятся до -1…-10°C. Однако в низменностях, в горных и подгорных районах воздух прохладится до -15°C.

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Дневные температуры

Днем воздух будет прогреваться лишь до +3…+9°C, что вместе с ночными морозами даст среднесуточную температуру в пределах 0…+5°C — это классический признак первого дыхания предзимья.

Температурная аномалия

Между первой и второй декадой ноября минимальные температуры во многих регионах Европы будут на 5–11°C ниже климатической нормы.

На Украину тоже надвигаются морозы, но только ночью

Напомним, как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, погода в Украине в течение недели также будет находиться преимущественно под влиянием антициклональной деятельности. Ночная температура воздуха будет снижаться до -2 градусов.

Ранее синоптик сообщал, что в Украине в начале ноября температура начнет снижаться, а в некоторых регионах вместо дождя может выпасть первый мокрый снег. Похолодание придет 4 ноября.

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