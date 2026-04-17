Европу накроет экстремальный холод: ученые предупредили о резком изменении климата

Главная система течений в Атлантике, отвечающая за климат планеты, может замедлиться вдвое уже к 2100 году. Новые данные подтверждают самые плохие прогнозы ученых: риск полной остановки течений теперь превышает 50%.

Реалистичность катастрофических прогнозов

Исследование в журнале Science Advances показало: прогнозы о скорой остановке течений оказались наиболее точными. Ученые сравнили компьютерные модели с реальными данными о солености океана и увидели, что самые плохие сценарии сбываются.

Руководитель исследования Валентин Портманн отметил, что состояние AMOC сейчас гораздо более близко к «переломному моменту», чем считалось ранее. Ученые прогнозируют, что к концу столетия циркуляция ослабнет, по меньшей мере, на 42%, что фактически делает ее дальнейшее разрушение неизбежным.

Последствия для планеты

Коллапс AMOC, которая переносит теплую тропическую воду в Европу и Арктику, будет иметь масштабные последствия для нескольких континентов:

Европа: пришествие экстремально прохладных зим и долгих летних засух.

Америка: дополнительное повышение уровня моря в Атлантике на 50-100 см.

Африка и тропики: смещение пояса осадков, что поставит под угрозу выращивание пищи для миллионов людей.

Сообщается, что эта система замедляется из-за быстрого нагревания Арктики. Таяние ледников (в частности Гренландии) и чрезмерные осадки опресняют океанскую воду. Она становится менее плотной, прекращает опускаться на глубину и не создает обратный поток, формирующий «петлю обратной связи», которая еще сильнее тормозит течение.

Профессор Стефан Рамсторф из Потсдамского института отмечает, что необратимая остановка системы может стать фактом уже в середине этого столетия.

«Самые резкие изменения климата за последние 100 000 лет истории Земли происходили именно тогда, когда AMOC переходила в другое состояние. Мы должны избежать этого любой ценой», — заявил Рамсторф.

Исследователи применили метод гребневой регрессии для оценки моделей, что позволило значительно снизить уровень неопределенности. Эксперты отмечают, что реальная ситуация может быть даже хуже прогнозируемой, поскольку нынешние компьютерные модели до сих пор не в полной мере учитывают объемы талой воды из ледникового щита Гренландии.

