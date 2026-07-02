Европу накроет новая волна ада: синоптики назвали дату резкого потепления

Жара в Европе / © Associated Press

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После непродолжительной передышки страны Европы снова окажутся под влиянием аномальной жары. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +42°C, а во Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что подобные явления погоды станут все более частыми и интенсивными.

Об этом пишет El Pais.

По данным Испанского государственного метеорологического агентства (Aemet), уже в субботу, 4 июля, температура начнет стремительно расти.

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В ряде регионов Испании воздух прогреется до +42°C, а ночью столбики термометров не опускаются ниже +22°C. Такая погода, по прогнозам, сохранится почти в течение всей следующей недели.

Несмотря на это, Aemet пока не объявила официальную волну жары, ведь для этого экстремально высокие температуры должны содержаться минимум три дня подряд и превышать установленные климатические нормы.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что нынешняя ситуация только начало более масштабных климатических изменений.

«Эта жара — только репетиция», — подчеркнул директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Анри Клюге.

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По его словам, Европа нагревается более чем вдвое быстрее среднего мирового показателя.

Почему волны жары становятся опаснее

В ВОЗ отмечают, что экстремальная жара уже перестала быть единичным явлением.

Тепловые волны становятся все более частыми, продолжительными и интенсивными. Такие погодные условия представляют повышенную опасность для пожилых людей, детей, беременных женщин, а также лиц с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями.

Специалисты рекомендуют в жаркие дни избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, поддерживать водный баланс и следить за самочувствием.

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Аномальная жара в Европе — последние новости

Напомним, ряд стран Европы накрыла сильная жара — температура воздуха составляет около 40°C. Во многих странах действует красный уровень предупреждения об экстремальных погодных условиях. Есть жертвы. В Испании зафиксировано не менее 212 смертей, связанных с жарой. Во Франции погибли не менее 40 человек. В Германии отменили спортивные мероприятия, а в Италии пять смертей. Эксперты связывают аномалию с климатическими изменениями.

К слову, экстремальная жара может значительно усугублять течение некоторых распространенных заболеваний. Эксперты выделяют четыре состояния, которые особенно часто обостряются в жару: сердечно-сосудистые проблемы (возрастает нагрузка на сердце), образование камней в почках (из-за обезвоживания), подагра (повышение уровня мочевой кислоты) и головная боль/мигрень (триггеры — обезвоживание, изменение давления и яркое солнце). Медики советуют пить больше воды и избегать продолжительного пребывания на солнце.

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