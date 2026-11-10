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Категория
Мир
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Европу накроет волна сильных морозов до -25°: достанет ли арктический холод до Украины

Европу ожидает сильнейшее похолодание с начала осенне-зимнего сезона. Арктический воздух принесет сильные морозы в северные страны, однако погодные изменения коснутся и других частей континента.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Похолодание

Похолодание

В ближайшие дни в Европе ожидается резкое похолодание. В некоторых регионах температура может опуститься до -25°С. Самые сильные морозы прогнозируют в Скандинавии, где арктический воздух принесет самые низкие температуры с начала осенне-зимнего сезона.

Об этом сообщает польский метеорологический портал DobraPogoda24.pl.

По прогнозам, с 11 по 15 ноября погодная ситуация на континенте существенно изменится. Антициклон с холодным воздухом постепенно сместится из Центральной Европы к востоку и юго-востоку, тогда как с запада приблизятся циклоны и атмосферные фронты.

В результате в центральной части континента станет теплее, а на севере, напротив, усилятся морозы.

Где в Европе температура упадет до -25°

Холоднее всего будет в Норвегии, Швеции и Финляндии, куда будет поступать арктический воздух. После снегопадов, когда небо прояснится, температура будет стремительно снижаться.

В ночные часы прогнозируют от -10 до -21, а местами вблизи поверхности земли - до -25.

Самое сильное похолодание ожидается на юго-западе, в центре и севере Норвегии, северо-западе Швеции, севере Финляндии и северо-западе России.

Именно эти территории могут стать самыми холодными в Европе в первой половине ноября. Метеорологи не исключают, что волны сильных морозов будут повторяться в течение месяца.

Достанутся ли сильные морозы Украины

По прогнозу DobraPogoda24.pl, к востоку Европы холодный воздух будет поступать преимущественно кратковременно, без формирования длительной волны морозов.

В соседней Польше с 11 по 15 ноября похолодание будет постепенно ослабевать. Лишь в отдельных регионах ночью и утром температура опускается до -7°...-1°.

В то же время конкретные температурные показатели для Украины в этом прогнозе не приведены.

Об изменениях погоды также сообщает Ventusky. По данным метеорологического портала, похолодание в Европе будет непродолжительным, а после волны морозов ожидается новое потепление.

Какой будет зима в Украине и выпадет ли снег на Рождество

Напомним, по предварительным прогнозам, зима 2026-2027 годов в Украине может быть теплее климатической нормы, однако это не исключает сильных морозов и снегопадов. Представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха отмечала, что холодные периоды могут длиться от трех до десяти дней.

Климатологиня Вера Балабух объясняла, что при поступлении арктического воздуха температура способна опускаться до -10°, а во время более сильных похолоданий - до -20° и ниже. Наиболее морозными обычно бывают вторая половина января и начало февраля.

По Рождеству 25 декабря, то достоверного прогноза снега в Украине пока нет. По предварительным расчетам польских синоптиков во второй половине декабря в Центральной Европе возможны похолодания и снегопады, которые могут повлиять и на погоду в Украине.

Наибольшие шансы на устойчивый снежный покров традиционно имеют Карпаты, в то время как на юге страны зимы обычно более мягкие. В то же время даже теплая зима может принести сильные снегопады, после которых снег будет быстро таять во время оттепелей.

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