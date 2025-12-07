Европу накроет "зима века": неутешительный прогноз синоптиков

Зима может быть холодной / © Фото из открытых источников

Реклама

Европу, в частности Германию, может накрыть очень холодная зима — особенно после рождественских праздников.

Об этом пишет Euronews.

По данным синоптиков, полярный вихрь этой зимой выглядит значительно слабее обычного. Именно такое сочетание в 1978–1979 годах привело к «зиме века».

Реклама

Такой сценарий означает стабильное высокое давление над Центральной Европой: днем спокойная погода, однако ночью сильные морозы и туман.

Каждые несколько лет изменения в тропической части Тихого океана влияют на погоду по всему миру. Эти колебания являются частью цикла Эль-Ниньо-Южное колебание (ENSO), который чередуется между двумя основными фазами: Эль-Ниньо, когда воды океана теплее обычного и Ла-Нинья, когда они прохладнее.

В этом году синоптики подтверждают, что условия Ла-Нинья вернулись, формируя прогноз на предстоящую зиму 2025-2026 годов. Хотя Эль-Ниньо часто приносит мягкие и влажные зимы в некоторые регионы, Ла-Нинья, как правило, оказывает противоположный эффект — приводит к более холодным погодным условиям в северных районах и более сухим условиям дальше на юг.

Напомним, ученые продолжили фиксировать ряд температурных рекордов — январь 2024 стал самым жарким за всю историю наблюдений, как и февраль 2024 года. Исследователи также опасаются, что 2024 год в целом станет гораздо теплее предыдущего года.

Реклама

Вероятными причинами невероятной жары ученые называют выбросы парниковых газов, человеческую деятельность, неспособность отказаться от использования ископаемого топлива, а также царящего в Тихом океане Эль-Ниньо. Некоторые эксперты также предполагают, что Ла-Нинья — явление, снижающее глобальные температуры, наступит с опозданием. С 80% вероятностью, после отступления Эль-Ниньо в Тихом океане воцарятся нейтральные условия.

Ранее синоптики сообщили, какой будет зима в Украине. Больше об этом читайте в новости.