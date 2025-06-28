Европу накрыла адская жара: людям советуют не выходить из дома

Жара / © Associated Press

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В Южной Европе объявлено предупреждение о жаре. Ожидается, что в эти выходные в Средиземноморском регионе - от Иберийского полуострова до Балкан - температура превысит 40 градусов Цельсия. Жара, по прогнозам, продлится до конца следующей недели.

Об этом сообщает The Guardian и Deutsche Welle.

В Португалии национальное метеорологическое агентство IPMA сообщило, что сильная жара начнется уже сегодня. Температура воздуха превысит 40 ° C на юге и в центре страны, а также в долинах Дора на севере.

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В соседней Испании из-за повышения температуры власти прибегли к профилактическим мерам. Да, персонал скорой медицинской помощи готов к ожидаемому всплеску случаев теплового удара. Особенно среди уязвимых групп - дети, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

В 21 городе Италии , в частности в Риме, Милане и Венеции объявлен красный уровень опасности из-за жары. В стране советуют не выходить из дома с 11:00 до 18:00.

Метеорологические службы Франции повысили уровень опасности из-за жаркой погоды в 21 департаменте страны Во многих районах на юго-востоке страны ожидается до +38 градусов.

В Греции , по данным синоптиков, перенос теплых воздушных масс над страной приведет к росту температур до 40-45 градусов Цельсия. На юге Афин вспыхнул лесной пожар, началась эвакуация. В зоне бедствия работают корабли береговой охраны и противопожарные вертолеты.

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На побережье Адриатического моря власти Хорватии, Боснии и Сербии выпустили аналогичные предупреждения. Между тем Албании бушуют лесные пожары.

Напомним, ученые советуют человечеству приготовиться к климатическим «американским горкам». Новое исследование предупреждает, что уже через несколько лет мир может столкнуться с более сильными резкими изменениями погоды, когда экстремальные засухи внезапно сменяются разрушительными наводнениями. Эти резкие скачки погоды станут более частыми и интенсивными из-за глобального потепления.

Дата публикации 21:26, 08.06.25 Количество просмотров 70 Катастрофа, которая сотворила чудо? На месте Каховского водохранилища ожил Большой луг!