Европу накрыла аномальная жара: в Испании регистрируют рекордную температуру воздуха

Последний раз такая жара была в июле 2017 года.

В Испании в субботу, 14 августа, зафиксировали аномальную температуру воздуха - 47,2 градуса по Цельсию.

Об этом со ссылкой на испанское Государственное метеорологическое агентство сообщает Associated Press.

Р екордную температуру воздуха зафиксировали в Монторо. К слову, последний раз такая жара была в июле 2017 года: тогда столбики термометров поднялись до отметки +46,9 градуса.

Страдают от высоких температур и другие регионы Испании. В провинции Гранада на юге страны, фиксируют + 45,4 градуса. Люди массово покупают мороженое, воду и купаются в фонтанах. Кроме того, некоторые рестораны установили устройства, чтобы распылять воду на своих гостей.

Ученый по климату из Университета Сантьяго-де-Компостела Доминик Ройе говорит, что горячий воздух пришел из пустыни Сахара. Именно он спровоцировал жару и лесные пожары в странах Средиземноморья.

Тем временем во Всемирной метеорологической организации заявили, что температура, зарегистрированная в средиземноморском регионе, выходит далеко за пределы обычной жаркой сухой августовской погоды. Отмечается, что она "является чрезвычайной, которую можно ожидать в результате изменения климата".

Следует заметить, что южная Европа оказалась в плену жары. В Италии объявили об опасности для здоровья. В Португалии побоююються, что 75% регионов сталкиваются со "значительно повышенным риском" пожаров.

Как сообщалось, в Европе уже несколько дней температура воздуха бьет все рекорды: в эпицентре аномальных температур оказались Италия и Греция. Почти 49 градусов по Цельсию — такой отметки достиг столбик термометра на итальянском острове Сицилия. Виновник аномальной жары — антициклон Люцифер. Это облако раскаленного воздуха из Сахары.

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Жара бьет рекорды в Европе: как люди переживают аномальную погоду

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