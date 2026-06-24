Европу накрыла смертельная жара: есть погибшие и масштабные убытки

Жара / © Associated Press

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Страны Западной Европы охватила экстремальная волна жары, которая привела к температурным рекордам, человеческим жертвам и остановке работы инфраструктурных объектов.

Об этом пишет Reuters.

Жара накрыла Европу — что известно

Сообщается, что из-за невыносимых погодных условий по всему региону массово закрываются школы. Перебои с электроснабжением нарушают быт тысяч людей, а сельское хозяйство терпит значительный ущерб.

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По данным метеорологов, причиной аномалии стало редкое явление погоды — «блок Омега». Оно и задерживает массы раскаленного воздуха над регионом в течение длительного времени. Температуры иногда превышают норму на 18°C.

Франция и Испания: пиковые температуры и последствия

Франция, где во вторник, 23 июня, зафиксировали самый жаркий день за последние 80 лет, пострадала больше всего. В городе Писсос температура достигла 44,3°C. В регионах Бретань и Пеи-де-ла-Луар из-за жары погибли сотни тысяч птиц на фермах. Атомные электростанции были вынуждены сократить производство энергии из-за ограниченного доступа к охлаждающей воде.

Из-за аномальной жары во Франции погибли по меньшей мере 48 человек — они утонули, пытаясь спастись от жары в водоемах. Также от перегрева в машине умерли двое детей. В Испании двое пожилых людей скончались из-за тепловых ударов.

Реакция власти и изменение образа жизни

Сообщается, что в Италии объявлен высокий уровень опасности в 16 городах, включая Рим, Милан и Флоренцию. В Великобритании, где ожидают самый жаркий июньский день в истории, метеослужба издала второе в истории предупреждение об экстремальной жаре.

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Также отмечается, что в Нидерландах упразднили ряд спортивных событий и ограничили работу общественного транспорта. В Швейцарии для жителей открыли кинотеатры с кондиционерами в качестве бесплатных пунктов спасения от жары.

Жара существенно изменила повседневную жизнь европейцев. В Париже из-за высокой температуры организаторам Недели моды пришлось проводить показы раньше, чем планировалось. А Эйфелеву башню закрыли раньше обычного.

В Лондоне из-за погоды сократили церемонию смены караула возле Букингемского дворца. В британских супермаркетах резко возрос спрос на мороженое и средства от солнца.

Несмотря на опасность, туристы продолжают посещать достопримечательности. В частности, в Ватикане люди часами ждали под солнцем, спасаясь зонтиками и водой из фонтанов.

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Эксперты Всемирной метеорологической организации предупреждают, что Европа нагревается вдвое быстрее, чем в среднем. Поэтому подобные аномалии будут все учащаться.

Метеорологи уже сравнивают ситуацию с жарой 2003 года, которая длилась 16 дней и, по оценкам, стала причиной около 80 000 дополнительных смертей по всему континенту.

Жара накрывает Украине — последние новости

Напомним, Европу накрыла аномальная волна тепла, которая уже в ближайшие дни достанется и Украине. В ряде европейских стран столбики термометров бьют исторические рекорды, провоцируя объявления высочайших уровней опасности.

Украинцам советуют наслаждаться в последние дни умеренного тепла, ведь синоптическая ситуация кардинально изменится уже в выходные.

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Также в среду, 24 июня, погода в Украине будет переменчивой. В южной части, а также ночью местами в Карпатском регионе и центральных областях ожидаются кратковременные дожди, на юге страны днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

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