Европу накрыла волна адской жары: власти принимают меры — о чем идет речь

Жара / © Pixabay

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Французские власти ввели ограничения на продажу и употребление алкоголя во время отдельных мероприятий масштабного национального музыкального фестиваля Fête de la Musique из-за мощной волны жары.

Об этом сообщает BBC.

Запрет действует в регионах, где объявлен высокий уровень погодной опасности. Температура во Франции приближается к рекордным показателям — местами ожидают до 40-41 °C.

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Правительство страны сообщило, что для всех мероприятий, организующих государственные структуры и связанные с ними учреждения, было выдано распоряжение не предлагать алкоголь посетителям.

«Это необходимо, чтобы сохранить ресурсы экстренных служб и медицинской системы, а также позволить врачам сосредоточиться на помощи наиболее уязвимым людям», — заявили в офисе премьер-министра Франции Себастьена Лекорню.

Жара охватила значительную часть страны

Fête de la Musique ежегодно проходит в день летнего солнцестояния — 21 июня. Во время фестиваля музыканты выступают прямо на улицах городов, а празднования часто продолжаются до ночи.

Однако в этом году традиционные мероприятия проходят на фоне экстремальной жары. Высокий уровень предупреждения из-за опасной температуры объявлен примерно в трети Франции.

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По прогнозам синоптиков, температура около 39-40 градусов ожидается от юго-запада страны через Парижский регион в Бургундию. В отдельных районах столбики термометров могут подняться до 41 градуса.

Пик жары прогнозируется на понедельник — метеорологи предупреждают, что показатели могут приблизиться к историческим максимумам.

Как жара повлияла на жизнь жителей

Волна высоких температур длится несколько дней. Из-за нее отменили десятки поездов, а в некоторых регионах приостанавливали обучение.

Метеорологическая служба Météo-France отметила, что пока сложно точно определить, сколько еще продлится жара. По оценкам специалистов, она может затронуть около трех четвертей населения страны.

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В Париже власти продолжили работу парков и садов в ночное время, чтобы жители и туристы могли легче переносить жару.

Фестиваль Fête de la Musique проводят во Франции уже более 40 лет. В прошлом году только в Париже его посетили около 2 млн человек.

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