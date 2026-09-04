Европу накрыла волна диверсий: в Британии рассказали, что задумала Россия

Кремль / © Associated Press

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Пока в Европе продолжались летние отпуска, Россия усилила тайную войну на континентале и начала устраивать диверсии на оборонных заводах, складах и предприятиях, производящих дроны.

Об этом сообщает BBC.

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Что известно о диверсиях в Европе

Как отмечает медиа, ссылаясь на европейских чиновников, руководителей спецслужб и профильные исследовательские центры, Россия не только усугубила в прошлом месяце военные атаки в Украине, но и развернула диверсионную кампанию по всей Европе.

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«Есть много сигналов того, что Россия меняет свою стратегию и активизирует свою деятельность, включая террористическую и диверсионную деятельность», — заявил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский.

Хронология августовских диверсий на военных объектах Европы

В августе в ряде европейских стран произошла серия подозрительных инцидентов и диверсий на военных объектах. В частности, 4 августа в Германии в аэропорту Лейпцига обнаружили первый дрон со взрывчаткой. После чего министр внутренних дел заявил об ответственности РФ.

Впоследствии, 10 августа, в Болгарии на складе оборонной фирмы EMCO в Травне вспыхнул масштабный пожар, причем руководство компании исключило человеческую ошибку.

Кроме того, 13 августа был зафиксирован мощный взрыв и пожар на заводе KNDS Ammo Italy под Римом, где местный прокурор начал расследование возможного внешнего вмешательства.

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Уже 15 августа в Эстонии загорелась фабрика Milrem Robotics в Таллинне, поставляющая дроны в Украину. А премьер-министр Кристен Михал подчеркнул, что следователи серьезно рассматривают версию российского саботажа. А 25 августа в Словакии полиция предотвратила поджог предприятия по производству дронов, изъяла зажигательную смесь и арестовала трех подозреваемых.

Эта волна инцидентов завершилась 30 августа в Польше, где произошли пожары на предприятии вертолетных компонентов в Люблине и нападение на производителя дронов WB Group, зафиксированное камерами наблюдения. После этого премьер-министр Дональд Туск назвал это продолжением эскалации со стороны России.

Как подчеркивает BBC, по мнению эксперта из Королевского колледжа Даниэлы Рихтеровой, Кремль стремится осуществлять «принудительные сигналы» и давить на страны для прекращения помощи Киеву.

В то же время эксперт Chatham House Кир Джайлз в комментарии изданию отметил, что Россия исследует пределы приемлемого и проверяет слабые места НАТО в рамках подготовки к следующему этапу агрессии.

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Диверсии в Европе — последние новости

Напомним, немецкие следователи установили личности двух мужчин, которых считают причастными к спланированной диверсии против украинского транспортного самолета в аэропорту Лейпциг/Галле. Один из подозреваемых является уроженцем России и имеет паспорт Латвии, второй — из Беларуси и имеет российский паспорт.

К слову, в Германии, Италии, Болгарии и Румынии произошла серия атак и диверсий. Европа опасается новой гибридной кампании.

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