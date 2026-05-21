Европу накрыла волна сифилиса и гонореи: медики предупреждают о последствиях

Вирус (иллюстративный фото) / © Associated Press

Реклама

В Европе зафиксировали рекордный рост случаев инфекций, передающихся половым путем. Речь идет, в частности, о гонорее и сифилисе, уровне заболеваемости которыми достиг наивысших показателей более чем за десятилетия.

Об этом говорится в новом отчете Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, пишет Independent.

По данным ECDC, в период с 2015 по 2024 год количество случаев гонореи в Европе возросло на 303%. В то же время заболеваемость сифилисом за этот же период увеличилась более чем вдвое.

Реклама

В 2024 году в Европе зарегистрировали 106331 случай гонореи и 45577 случаев сифилиса. Наиболее распространенной инфекцией, передающейся половым путем, остался хламидиоз – более 213 тысяч случаев.

В ECDC объясняют такую динамику изменением сексуального поведения, недостаточным доступом к тестированию и пробелами в профилактике. Специалисты отмечают, что без своевременного лечения такие инфекции могут приводить к серьезным осложнениям — хронической боли, бесплодию, а в случае сифилиса также к поражению сердца и нервной системы.

Отдельная обеспокоенность медиков вызывает рост количества случаев врожденного сифилиса, когда инфекция передается от матери к ребенку. В 2024 году этот показатель почти удвоился - с 78 до 140 случаев в 14 странах, предоставивших соответствующие данные.

По данным отчета, наиболее непропорционально пораженной группой остаются мужчины, имеющие секс с мужчинами. В то же время, сифилис также распространяется среди гетеросексуального населения, в частности среди женщин репродуктивного возраста.

Реклама

В Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний призвали страны срочно расширить доступ к тестированию, ускорить лечение и усилить информирование партнеров, чтобы остановить дальнейшее распространение инфекций.

Специалисты предупреждают: без решительных действий нынешняя тенденция может сохраниться, что приведет к большему количеству осложнений и усугублению неравенства в доступе к медицинской помощи.

Вспышка болезней в мире: последние новости

Напомним, ученые заявили о тревожной закономерности в истоках опасных вирусов из лабораторий и предупредили, что мир может столкнуться с новыми масштабными эпидемиями, если правительства не усилят контроль за биобезопасностью.

Исследователи отметили, что умолчание информации, задержки с реакцией и распространение дезинформации каждый раз лишь ухудшали последствия вспышек и подрывали доверие людей к системе здравоохранения.

Реклама

Они также призвали правительства мира усилить стандарты биобезопасности и обеспечить прозрачное расследование любых подозрительных вспышек инфекций во избежание нового глобального кризиса.

Кроме того, в Демократической Республике Конго подтвердили очередную вспышку опасной лихорадки Эбола. Пока известно о сотнях возможных случаев заражения и десятках смертей.

Новости партнеров