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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Европу накрыла волна сообщений о минировании самолетов: рейсы меняют маршруты, а истребители сопровождают суда — подробности

В последние дни европейские авиакомпании столкнулись с волной сообщений о минировании.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Самолет.

Самолет. / © Associated Press

Сегодня в ряде стран Европы зафиксировали новые сообщения о возможной угрозе взрывов на борту пассажирских самолетов. В частности, речь идет о Франции, Чехии, Италии и Португалии.

Об этом сообщают европейские СМИ, в том числе польское издание The Guardian.

Из-за анонимного сообщения о минировании рейс Wizz Air из Праги в Рим перенаправили в Венецию. Самолет благополучно приземлился.

В Португалии полиция также получила сообщение о возможном минировании рейса Ryanair из Рима в Лиссабон. После приземления воздушного судна тревогу сочли ошибочной.

В целом в Чехии правоохранители сообщили об угрозе взрыва на борту четырех самолетов, следовавших в Прагу. В то же время аэропорт имени Вацлава Гавела уточнил, что потенциальная опасность касалась восьми рейсов в столицу Чехии и из нее. Полиция оценила угрозу как невысокую, но заверила, что не игнорирует сообщение.

Во Франции власти получили сообщение об угрозах по поводу четырех самолетов, находившихся в воздушном пространстве страны. Все они безопасно приземлились, после чего специалисты приступили к проверке.

Из аэропорта Венеции несколько пассажирских самолетов также были вынуждены сменить маршрут. В частности, рейсы Brussels Airlines из Брюсселя и KLM из Амстердама перенаправили в Триест, а Air France из Парижа, Iberia из Мадрида и Aegean из Афин приземлились в Болонье.

По данным Европейской организации по безопасности аэронавигации Eurocontrol, в последние дни в Европе поступило около полутора десятков сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах на борту самолетов. Только в четверг, 5 ноября, зафиксировали 14 таких случаев. Ни одна из угроз не подтвердилась.

Ранее в Дании полиция также начала расследование из-за сообщения о возможной опасности для авиасообщения. В Копенгагенском аэропорту усилили присутствие правоохранителей, заверив, что пассажирам ничего не угрожает.

Реакция стран Европы

Сегодня утром истребители Венгрии три раза поднимали в воздух, чтобы сопроводить гражданские самолеты в воздушном пространстве страны после сообщений об угрозе взрыва. Министр обороны Ромулуш Русин-Сенди сообщил, что первый сигнал поступил из-за угрозы рейса Wizz Air, следовавшего из Брюсселя в Софию. Другие сообщения касались самолетов, летевших из Праги на Кипр и в Бухарест.

Напомним, несколько дней назад в Польше срочно закрыли аэропорт Варшава-Модлин. Аэродром прекратил работу после незапланированного приземления самолета из-за сообщения о возможной взрывчатке на борту. На рейсе находился 181 человек. Во время приземления у самолета было около 3,7 тонны горючего.

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