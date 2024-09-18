Европу накрыло наводнение: большая вода угрожает одному из самых популярных среди украинцев городов

Местные власти ожидают, что пик воды во Вроцлаве достигнет в четверг, 19 сентября.
Масштабное наводнение, которое на выходных накрыло Восточную Европу, приближается к польскому Вроцлаву – одному из самых популярных среди украинцев городов.
Об этом информирует Reuters.
Отмечается, что местные власти ожидают, что пик воды во Вроцлаве достигнет в четверг, 19 сентября. На станции измерения уровня воды близ Вроцлава, на берегах реки Одер. уже значительно превысил уровень тревоги.
Жители города готовятся к большой воде. Людей укрепили берега рек и защитили постройки мешками с песком, а южнее солдаты построили стены из мешков с песком.
"Мы сосредотачиваемся на том, чтобы Одер остался у берегов. Нас ждет очень тяжелый десяток часов", — заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.
Министерство обороны Польши сообщило, что более 14 000 солдат было направлено в пострадавшие от наводнений регионы. В ведомстве добавили, что вооруженные силы используют вертолеты для эвакуации людей и усиления защиты от наводнений, а беспилотники контролируют ситуацию сверху.
Напомним, Европу накрыло мощное наводнение. Синоптики прокомментировали, угрожает ли Украине такая же стихия.
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