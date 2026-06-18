Европу накрывает экстремальная жара до +44: угрожает ли Украине адский антициклон

Аномальная жара / © ТСН.ua

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Западную и Центральную Европу охватывает экстремальная африканская жара, которая к концу недели может раскалить воздух во Франции до рекордных +44°С. Однако синоптики успокаивают: Украину этот адский прогноз пока не обойдет.

Причиной аномальных температур в Европе стал мощный антициклон Falk. Он сформировал над большей частью конверента так называемый «тепловой купол» — атмосферную крышку, которая удерживает и ежедневно прогревает воздушные массы. Тяжелее всего европейцам придется в пиковые дни — с 22 по 24 июня. К рекордной жаре уже активно готовятся даже в соседней Польше, сообщает глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань в Facebook.

Почему в Украине другая погода?

Атмосфера над нашей страной пока не готова к формированию «теплового купола». Напротив, большая часть Украины находится под влиянием циклона с северо-востока. Он обеспечивает стабильный приток свежего воздуха из северных широт, кое-где провоцирует кратковременные грозы, а дневные максимумы пока едва дотягивают до +30°С (накануне жарче всего было в Белгород-Днестровском на Одесщине).

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Прогноз на ближайшие дни

Пятница, 19 июня: в Украине будет солнечно и в основном сухо. Ночью ожидается +11…+16°С, днем воздух прогреется до комфортных +22…+27°С.

Выходные, 20-21 июня: украинцев ждет приятная летняя погода без осадков и с минимумом ветра. Столбики термометров покажут +13…+18°С ночью и +23…+28°С днем.

Специалисты отмечают, что потенциал для кратковременного выноса жаркого воздуха в Украину есть, однако в ближайшее время нас ждет умеренное и максимально комфортное лето. К тому же уже 21 июня мир встретит День летнего солнцестояния — астрономическую вершину лета с самым длинным днем в году.

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