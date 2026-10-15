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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Европу накрывает нашествие опасных насекомых: где они чаще всего прячутся

Европа переживает всплеск распространения постельных клопов – особенно в отелях и крупных городах. Насекомых легко занести домой с багажом, одеждой или подержанными вещами.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Постельный клоп

Постельный клоп / © Википедия

В крупных городах Европы фиксируют резкое увеличение количества постельных клопов. По данным нового исследования компании Valpa, занимающейся мониторингом заражений, их численность выросла примерно на 20–25%.

Об этом сообщает Daily Mail.

Соучредитель компании Мартим Гоис заявил, что Европа сейчас находится на «пике распространения клопов», а особенно заметный всплеск фиксируют в гостиничных номерах.

Опасность состоит в том, что насекомых легко незаметно привезти домой после поездки. Они прячутся в швах матрасов, каркасах кроватей, мягкой мебели, а также могут попадать в дом вместе с чемоданами, одеждой или подержанными вещами.

Одним из показательных случаев стало заражение в отеле в Кембридже: 31-летняя женщина после ночевки проснулась с более чем 100 укусами и нашла на постельном белье следы крови и самих клопов.

Как понять, что в доме завелись клопы

Специалисты советуют обращать внимание на сладковатый затхлый запах, черные или ржаво-коричневые пятна на матрасе и постельном белье, сброшенные оболочки, яйца и самих насекомых. Чаще они прячутся в швах матрасов, изголовьях, стыках каркаса кровати и других темных щелях.

После путешествий советуют не ставить чемодан сразу на кровать или мягкую мебель, а сначала осмотреть ее на твердой поверхности. Особое внимание следует уделять швам, карманам, молниям и углам багажа.

Одежду после потенциального контакта с клопами специалисты советуют стирать и сушить при максимально допустимой для ткани температуре. Высокая температура может уничтожать не только взрослых насекомых, но и их яйца.

В то же время регулярное изменение постельного белья само по себе не гарантирует защиты от заражения. Специалисты отмечают, что появление клопов не является признаком плохой гигиены, а в случае серьезного заражения лучше обращаться в профессиональную службу дезинсекции.

Напомним, постельные клопы могут быть не только причиной зудящих укусов и аллергических реакций. Новое исследование показало, что эти насекомые способны подхватывать и переносить метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA) — бактерию, устойчивую к ряду антибиотиков. В то же время, ученые Университета Южной Дакоты пока не установили, могут ли клопы заражать ею людей в реальных условиях.

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