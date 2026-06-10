Европу накрывают экстремальные температуры: что происходит с погодой

Жара / © Pixabay

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Специалисты предупреждают, что экстремально высокие температуры все больше и больше становятся «новой нормой», а не исключительным явлением.

По данным Службы по изменению климата ЕС Copernicus, прошлый месяц стал вторым самым жарким маем в мире за всю историю наблюдений.

Особенно аномальная погода наблюдалась в Западной Европе, где Великобритания, Франция, Ирландия и Португалия установили новые температурные рекорды для мая.

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Причиной послужило так называемое «тепловое купообразование» (heat dome) — явление, когда над регионом формируется область высокого давления, удерживающая горячий воздух. В этот раз поток теплого воздуха пришел из Северной Африки, что привело к резкому повышению температур.

В Copernicus отмечают, что погода изменилась очень быстро: от температур ниже климатической нормы до одной из самых мощных волн жары, когда-либо фиксировавшихся так рано в году в Западной Европе.

По словам Саманты Берджесс, руководители направления климата в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), управляющего программой Copernicus, нынешняя ситуация демонстрирует, насколько быстро климатические экстремумы перестают быть исключением.

«Необычно ранняя и интенсивная волна жары показывает, как быстро климатические крайности становятся новой нормой, а не исключением», — подчеркнула она.

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Температура воздуха достигала +35°C до +40°C.

По оценкам Copernicus, ощутимая температура воздуха во многих регионах Европы достигала от +35°C до +40°C.

Эксперты предостерегают, что резкое потепление создает дополнительные риски для населения, сельского хозяйства и природных экосистем, не успевающих адаптироваться к столь быстрым изменениям погодных условий.

Глобальная средняя температура воздуха на поверхности Земли в мае составила 15,81°C, что стало вторым высоким показателем за всю историю наблюдений после мая 2024 года.

Также второй самой высокой за весь период измерений стала средняя температура поверхности океанов.

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Эль-Ниньо — что говорят ученые

Ученые связывают это с формированием климатического явления Эль-Ниньо, которое характеризуется аномальным потеплением вод в тропической части Тихого океана. По прогнозам, новый цикл Эль-Ниньо может стать одним из самых мощных за всю историю наблюдений.

Всемирная метеорологическая организация оценивает вероятность развития Эль-Ниньо в период с июня по август в 80%. Это повышает риски экстремальных погодных явлений в разных частях света и может способствовать установлению новых температурных рекордов в ближайшие годы.

Напомним, ранее уже говорилось о том, что мир пережил один из самых жарких май.

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