Европу охватил хаос: какие страны накроют смертельно опасные ливни

Наводнение / © Associated Press

В странах Юго-Восточной Европы объявили красные уровни опасности из-за ливней, гроз и сильного ветра. По прогнозам синоптиков, в течение 48 часов в большей части Балкан может выпасть от 80 до 130 мм осадков.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Система низкого давления, которая сформировалась над Средиземным морем в середине недели, переместилась на северо-восток и накрыла Балканы. Она принесла продолжительные дожди, шквалы и грозы. В результате красные предупреждения объявили для Сербии, юго-западной Румынии, северо-восточной Греции, Додеканесских островов и островов Северного Эгейского моря. На Закинфе из-за непогоды пришлось закрыть школы.

Ситуацию осложнил холодный воздух, поступивший из восточной Европы. Именно он вызвал сильные снегопады в Динарских Альпах. Некоторые прогнозы свидетельствуют, что к выходным высота снежного покрова может достичь 80 см.

Непогода задела и другие регионы Европы. Ранее на этой неделе восточная Испания и Балеарские острова пострадали от мощных наводнений. Там остатки урагана «Габриэль» принесли рекордное количество осадков. В городе Гандия за 12 часов выпало 356,8 мм дождя, что в десять раз превышает средний показатель сентября. На Ибице за сутки зафиксировали 254 мм осадков — самый влажный день по меньшей мере с 1952 года.

Кроме того, на этой неделе тайфун «Буалой» накрыл центральные регионы Вьетнама. Только за сутки там выпало более 300 мм осадков, что вызвало масштабные наводнения и оползни. Было перекрыто более 3 тысяч дорог, десятки рейсов отменили, а железнодорожное сообщение между Ханоем и Хошимином приостановили. По данным властей, погибли по меньшей мере 36 человек, еще 147 получили ранения, 21 человек считается пропавшим без вести. Повреждено более 210 тысяч домов и уничтожено около 51 тысячи гектаров посевов. Убытки правительство оценило в более 350 миллионов долларов.

Напомним, во вторник, 30 сентября, Одессу накрыл рекордный ливень — за сутки выпало более чем вдвое больше осадков, чем составляет месячная норма. Мощный дождь парализовал городскую инфраструктуру: улицы оказались под водой, десятки населенных пунктов области остались без электричества. В результате непогоды погибли 10 человек.