Европу охватила аномальная жара — предупреждения о пожарах и новых температурных рекордах

Испания страдает от жары / © Pixabay

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В Европе стоит аномально жаркая погода. Испания фиксирует рекордные 46 ° C, Франция — под тревогой.

Об этом пишет The Guardian.

Почти вся территория Франции находится под повышенным метеорологическим наблюдением. По словам Генсека ООН Антониу Гутерреша, экстремальная жара — это уже не редкость, а новая норма.

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Страны Южной Европы — Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция — переживают первую в этом году мощную волну тепла. Власти предупреждают об опасности для здоровья и мобилизуют спасателей, чтобы не допустить лесных пожаров.

Жара в Турции / © pixabay.com

В Турции — пожары

Из-за пожаров в стране эвакуировали более 50 тысяч человек.

В Португалии и Испании рекордная температура

В португальском городе Мора отмечено 46,6°C. Может быть, это новый июньский рекорд.

В Испании в городе Эль-Гранадо зафиксировано 46 ° C, что означает побитый рекорд 1965 года.

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Во Франции и Италии — тревога и госпиталь людей

88% регионов Франции охвачены оранжевым уровнем тревоги. Так происходит впервые в истории страны.

В Италии госпитализации в Тоскане выросли на 20%; людям советуют не выходить на улицу с 11:00 до 18:00.

В Германии предупреждают о пожарах

Здесь власти опасаются лесных пожаров, а в некоторых городах введены ограничения на потребление воды.

Британия — в предвкушении рекордной температуры

В стране ожидается до 34°C, что вызывает дискомфорт, в частности, для участников фестивалей и открытых мероприятий.

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Что говорят эксперты о погоде

Специалисты отмечают: экстремальная жара особенно опасна в городах из-за эффекта «городского теплового острова». Медики призывают пить больше воды, носить легкую одежду, избегать жары и заботиться об уязвимых людях.

По оценкам исследователей, до конца века чрезмерная жара будет ежегодно убивать от 8 тыс. до 80 тыс. человек в Европе.

«Планета становится горячее и опаснее. И никто не находится в безопасности», — добавил генсек ООН.

Напомним, летняя жара ждет и украинцев. Синоптики рассказали, действительно ли ждать аномального повышения температуры воздуха.

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