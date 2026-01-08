Европу парализовал аномальный мороз: отменены рейсы, ДТП и жертвы непогоды

Арктические ветры привели к резкому похолоданию в Европе. / © Associated Press

Реклама

Снег, гололедица и аномальный мороз спровоцировали транспортный коллапс в ряде стран Европы.

Об этом написало издание The New York Times.

В частности, из-за непогоды произошла массовая отмена авиарейсов и сбой в работе железнодорожного сообщения. Кроме того, выросло количество ДТП.

Реклама

Арктический холод вызвал транспортный коллапс в ЕС / © Associated Press

Например, в аэропорту Схипхол в Амстердаме, а также в Брюсселе за несколько дней были задержаны и отменены несколько тысяч рейсов. Массовые отмены и задержки рейсов зафиксированы и во Франции. Там около трети страны были переведены в режим повышенной метеоопасности.

В Великобритании из-за снега и мороза отменили конные гонки и футбольные матчи, а из-за отключения электроэнергии в результате замерзания коммуникаций было закрыто метро Глазго.

Снегопады и гололед парализовали часть Европы / © Associated Press

Что известно о погибших

Пятеро человек погибли во Франции: о трех смертях сообщили власти региона Ланды на юго-западе страны, еще двое погибли в ДТП регионе Иль-де-Франс недалеко от Парижа, где из-за снегопада и пробок местные власти запретили движение грузовиков. Одна из аварий произошла в результате столкновения водителя с грузовиком на востоке Парижа.

Еще одна жертва — в столице Боснии Сараево. Там погибла женщина: ей на голову упала заснеженная ветка дерева. Сильный снег и дождь прошли в Балканских странах, вызвав разлив рек, проблемы с транспортом и перебои с электро- и водоснабжением.

Реклама

Напомним, синоптики предупредили, что в Украину идут снегопады и мороз. Ожидается сложная погода из-за перемещения активного циклона с юго-запада. В эти дни в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются сложные погодные условия.