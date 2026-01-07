Европу парализовала страшная метель: есть жертвы, отменены сотни рейсов, на дорогах – хаос (фото)

Зима / © Associated Press

Страны Европы накрыли сильная метель и гололедица. Непогода привела к масштабным сбоям в работе транспорта. В результате ухудшения погодных условий на континенте погибли по меньшей мере шесть человек.

Об этом сообщает «ВВС Украина».

В департаменте Ланд на юго-западе Франции из-за гололеда погибли три человека. Кроме того, два человека погибли в ДТП в Париже. Одна авария произошла в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на востоке французской столицы. В другой такси из-за снега врезалось в бордюр и упало в реку Марна.

Французский министр транспорта Филипп Табаро заявил, что в эти дни в стране ожидается еще больше снега. Национальная метеослужба предупредила, что 7 января 38 департаментов будут переведены на оранжевый уровень погодной опасности из-за снега и гололеда.

В ряде регионов отменили многие железнодорожные рейсы. Кроме того, в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль сегодня утром отменили 40% рейсов, чтобы персонал мог очистить взлетно-посадочные полосы от снега. Аэропорт Орли планировал упразднить четверть своих рейсов в тот же период.

Париж. / © Associated Press

Лондон. / © Associated Press

На Балканах наблюдались снегопады и сильные дожди. В столице Боснии Сараево женщина погибла после того, как на нее упало дерево с мокрым снегом, сообщили в полиции.

В аэропорту Схипхол в Амстердаме (Нидерланды) сегодня, 7 января, отменили более 400 рейсов. Сотни пассажиров оказались заблокированными, многие не смогли попасть на стыковочные рейсы. У стоек авиакомпаний образовались длинные очереди, люди ждали информации о возобновлении полетов.

Администрация аэропорта заявила, что их «снегоуборочные команды работают круглосуточно, чтобы поддерживать взлетно-посадочные полосы в рабочем состоянии, а самолеты проходят тщательную обработку ото льда для обеспечения безопасности пассажиров».

Многие отмененные рейсы выполняла нидерландская авиакомпания KLM. Перевозчик заявил, что у них почти закончилась противоокружающая жидкость для самолетов. Ситуацию объясняют экстремальными погодными условиями и задержками поставок.

Кроме того, стало известно, что дополнительно упразднили еще 600 рейсов, запланированных на вылет из Схипхола в среду.

Железнодорожное сообщение в Нидерландах также нарушено. Поезда Eurostar из Амстердама в Париж либо упразднялись, либо шли с опозданием. Кроме того, в стране на короткое время полностью остановили движение поездов из-за сбоя в IT-системах.

Белград. / © Associated Press

Париж. / © Associated Press

Как сообщалось, Европу сковал арктический холод. Он принес обильные снегопады и экстремально низкие температуры. В частности, на юго-востоке Англии зафиксировали –12,5°C, в восточных регионах Франции и Баварских Альпах морозы достигли –22°C. Это повлекло за собой транспортный коллапс, сбои в энергосистеме и даже человеческие жертвы.