Европу сковал арктический холод: отмененные авиарейсы, блекауты и смертельные ДТП

Снегопады и сильные морозы парализовали Европу / © Associated Press

Северные ветры из Атлантики и Арктики принесли в центральную и северную Европу настоящую зиму , к которой инфраструктура оказалась не готова.

О последствиях непогоды сообщает Bloomberg.

Рекордные морозы и энергопотребление

Температуры резко упали в начале недели.

Великобритания: На юго-востоке Англии зафиксировали -12,5°C .

Франция и Германия: В восточных регионах Франции и Баварских Альп морозы достигли -22°C .

Для Франции это самая суровая волна холода с 2012 года — температура на 10–15 градусов ниже нормы. Это привело к стремительному росту спроса на электроэнергию, который в понедельник достиг пятилетнего максимума. Страна вынуждена запускать газовые генераторы, чтобы покрыть дефицит, ведь ветровая и солнечная генерация резко уменьшилась из-за непогоды.

Транспортный коллапс и жертвы

Снегопады парализовали работу аэропортов от Парижа до Амстердама, приведя к отмене сотен авиарейсов. Особенно сложна ситуация в аэропорту Нанта.

Пострадало и железнодорожное сообщение: поезда Eurostar, соединяющие Лондон с Парижем, Брюсселем и Амстердамом, курсируют с задержками или отменяются.

К сожалению, непогода привела к трагедиям. В регионе Парижа из-за гололедицы на дорогах произошло несколько аварий, в которых два человека погибли и еще двое получили травмы.

В северо-западных регионах Франции власти запретили движение грузовиков и отменили школьные автобусы.

Блэкауты: от Франции до Берлина

Снег и лед повредили линии электропередач во французских департаментах Луара-Атлантическая и Вандея, оставив без света около 7500 домохозяйств.

Между тем, в Берлине ситуация остается сложной после недавнего поджога кабелей. Около 27 тысяч домов остаются без электричества четвертый день подряд. Мороз значительно усложняет ремонтные работы, поскольку почва промерзла, и добраться до поврежденных сетей стало тяжелее.

Украинцы в Берлине организовали «Пункт несокрушимости» для местных жителей, оставшихся без электричества из-за блекаута. Для немцев внезапные отключения стали большим стрессом, ведь о плановом ремонте электросетей обычно сообщают через несколько недель.