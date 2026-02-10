"Европу сметут за 5 лет": Макрон выдвинул план, как спасти ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с резонансным заявлением, предупредив о риске полного исчезновения Европы как геополитического игрока. Он призвал ЕС прекратить быть зрителем и взять на себя инициативу в диалоге с Москвой.

В интервью Süddeutsche Zeitung Макрон рассказал о своем предложении европейским коллегам восстановить дипломатические каналы с Россией, чтобы Европа не оказалась на обочине большой политики.

Переговоры без давления на Украину

Макрон убежден: Европа должна самостоятельно договариваться о мире на континенте, поскольку география не изменится, а Россия будет оставаться соседом. Он предложил восстановить европейские каналы связи, подчеркнув, что это должно происходить без давления на Украину.

Главные тезисы президента Франции по диалогу:

Конец монополии США Макрон предостерег, что судьбу Европы не должны решать американские послы. «Вы хотите, чтобы от имени Европы договаривались представители США? Это вопрос нашего самоуважения».

Технический диалог уже возобновлен: По словам Макрона, технически контакты с Кремлем уже существуют, однако для полноценной инициативы нужен единый европейский мандат.

Новая фаза войны: Президент отметил, что уровень истощения обеих сторон в войне и готовность США к завершению конфликта делают вопрос переговоров актуальным.

Двойной шок и риск «исчезновения»

Эмманюэль Макрон выразил серьезную обеспокоенность будущим Евросоюза. По его мнению, Европа находится под ударом из-за агрессивной торговли Китая и непредсказуемости политики Вашингтона.

«Если мы ничего не сделаем, через пять лет Европу просто сметут», — заявил французский лидер.

План спасения: инвестиции и оборона

Чтобы выйти из состояния «геополитического детства», Макрон предлагает:

Совместные европейские долги: Финансирование критических отраслей — обороны, ИИ и зеленых технологий. Защита собственного рынка: Отказ от «чрезмерной открытости» пока другие страны (США и Китай) субсидируют свою промышленность. Упрощение правил: ЕС должен стать более мобильным и менее бюрократическим, чтобы выдержать глобальную конкуренцию.

Ранее президент Франции заявил о намерении пригласить Украину и РФ на саммит G7.

Напомним, что в декабре 2025 года Эмманюэль Макрон заявил о готовности Европы возобновить прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, если мирные инициативы США не принесут результата.