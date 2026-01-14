В Европе прогнозируют аномальные морозы

В конце января в Европе прогнозируют масштабное похолодание из-за так называемого «сибирского взрыва» — редкой атмосферной конфигурации, которая изменит направление ветров и откроет путь холодному воздуху с востока.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECWF) и прогнозы метеорологов.

«В Европе давно не было таких сильных и масштабных холодов», — заявил научный сотрудник Массачусетского технологического института, климатолог Джуда Коэн.

По его словам, в отдельных регионах сибирский воздух может задержаться до начала февраля, хотя пока непонятно, насколько далеко на запад он продвинется.

Сибирские морозы больше всего ударят по Восточной Европе. В частности, прогнозируется, что 24 января средняя температура в Эстонии и Латвии опустится до -13°C, что более чем на девять градусов ниже климатической нормы.

По мере продвижения холодного воздуха на запад температура в Польше может снизиться до -10°C, а в Германии — до -3°C, что также заметно ниже средних значений в этих странах.

Сценарий резкого похолодания во Франции и Великобритании сохраняется, однако часть климатических моделей указывает на альтернативный вариант.

«Пока нельзя исключать обратный результат, когда западные ветры с Атлантики ограничат похолодание Юго-Восточной Европой», — отметил главный метеоролог MetSwift Джеймс Пикок.

По данным синоптиков, с начала 2026 года Европа оказалась под влиянием мощного арктического вторжения, а температуры в ряде регионов опускаются на 12-15 градусов ниже климатической нормы.

Напомним, в западных и южных областях Украины с пятницы, 16 января, ожидается потепление, которое может вызвать оттепель в дневные часы.