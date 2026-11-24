Флаги стран-членов НАТО / © Associated Press

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США и Россия требуют пересмотреть архитектуру безопасности в Европе для завершения войны в Украине, но европейские союзники очерчивают жесткие «красные линии». Журналисты опросили 12 дипломатов и экспертов и проанализировали пять вероятных сценариев будущего континента.

Об этом говорится в статье Politico.

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Президент России Владимир Путин долгое время выступает за перестройку европейской системы обороны. Среди его требований — сокращение присутствия сил НАТО и предоставление РФ решающего голоса по вопросам безопасности в Европе. Москва выдвигала такие претензии еще до начала полномасштабной войны против Украины.

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Отчасти эти подходы теперь поддерживает и президент США Дональд Трамп, стремящийся достичь договоренности, способной завершить войну.

«Гарантии безопасности для Украины не могут быть окончательно согласованы в отрыве от послевоенной архитектуры безопасности Европы. Эти два вопроса необходимо рассматривать вместе», — написал 22 ноября спецпредставитель Трампа по вопросам мира Джаред Кушнер.

Журналисты Politico побеседовали с 12 нынешними и бывшими европейскими чиновниками, экспертами и дипломатами НАТО. Они назвали ключевые «красные линии» Европы:

переговоры не должны проходить без участия европейских стран,

решения о вступлении Украины в НАТО не могут приниматься в одностороннем порядке,

новое соглашение не должно появиться до завершения войны.

«У нас есть система безопасности в Европе, нам не нужно ее менять», — заявил министр обороны Норвегии Туре Сандвик.

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Пять сценариев, как Европа может обновить свою архитектуру безопасности в угоду РФ и США

Журналисты рассмотрели пять возможных сценариев развития и оценили вероятность их реализации. В то же время, некоторые из них могут происходить одновременно и не обязательно взаимно исключают друг друга.

Усиление ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, штаб-квартира которой расположена в Вене, остается одной из немногих европейских структур безопасности, в состав которых до сих пор входит Россия.

Венский документ ОБСЕ содержит ряд механизмов понижения рисков. В частности, государства обязаны не менее чем за 42 дня сообщать о запланированных военных мероприятиях, в которых принимают участие 9000 или более военнослужащих.

По мнению руководителя исследовательского отдела по контролю над вооружениями аналитического центра IFSH Ульриха Кюна, после заключения мирного соглашения по войне в Украине ОБСЕ могла бы использовать имеющиеся механизмы для контроля за соблюдением прекращения огня, координации более детальных элементов мирного процесса и введения новых мер укрепления доверия. Среди них могут быть дополнительные сообщения о военной активности.

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Такой подход обсуждали более 40 стран, которые в ноябре в Дублине поддержали обсуждение дальнейших механизмов управления и снижения рисков, способствующих стабильности в Европе в случае достижения мирного соглашения.

В то же время директор европейской программы Института Эгмонта Свен Бископ обращает внимание на недостатки ОБСЕ. По его словам, проблемой является «громоздкий» формат организации, объединяющей 57 государств, а также необходимость принимать решения консенсусом.

Тем не менее, в ОБСЕ готовы к усилению своей роли.

«Мы должны в полной мере использовать эту уникальную платформу для поддержки диалога, восстановления прозрачности, снижения рисков и управления напряженностью. ОБСЕ остается ключевым форумом для восстановления более стабильной и предполагаемой архитектуры безопасности в Европе», — заявил генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.

Вероятность такого сценария журналисты оценивают как 3/5.

Возобновление работы Совета НАТО — Россия

Еще одним возможным вариантом является возобновление работы Совета НАТО — Россия, который сегодня фактически не существует. Эту идею, в частности, поддерживает Кушнер.

Совет был создан в 2002 году в качестве платформы для консультаций между сторонами, снижения рисков и совместного принятия решений. За время его работы удалось достичь ряда ограниченных договоренностей, среди которых соглашение о взаимопомощи во время спасательных операций с экипажами подлодок и совместные планы противодействия терроризму.

В то же время, механизм принятия решений в Совете предусматривал консенсус только относительно его собственной деятельности. Россия не получала вето на решения НАТО или оборонную политику отдельных государств Альянса.

В последний раз Совет НАТО — Россия проводил заседание примерно за месяц до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. После этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте охарактеризовал этот формат как «мертвый».

Тем не менее, НАТО сохраняет канал коммуникации с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. По словам дипломата Альянса и представителя блока, на практике эта связь почти не функционирует, прежде всего из-за нежелания российской стороны поддерживать взаимодействие. По словам дипломата, даже в тех случаях, когда контакты проходят, «содержание обменов больше напоминает параллельные монологи».

Два других представителя НАТО считают, что после заключения мирного соглашения возобновление работы Совета могло бы стать инструментом для сдерживания эскалации. В то же время, они подчеркнули необходимость действовать осторожно, поскольку возвращение к такому формату может фактически усилить легитимность России.

Вероятность — 2/5.

Новый договор о безопасности Европы

Другой сценарий предполагает заключение масштабного общеевропейского соглашения в сфере безопасности. Оно могло бы основываться на существующих международных институтах или предусматривать создание принципиально новой системы. В то же время именно эта идея, скорее всего, вызовет самые большое сопротивление среди поддерживающих Украину стран.

Свен Бископ из Института Эгмонта считает, что новый пакт безопасности мог бы иметь свои преимущества. В частности, он позволил бы учесть изменения, произошедшие в последние годы: вступление Финляндии и Швеции в НАТО, евроинтеграционные стремления Украины и появление новых военных угроз, включая использование искусственного интеллекта.

«Геополитика изменилась… поэтому вы не можете просто вернуться туда, где остановились, — придется вести новые переговоры», — сказал Бископ.

Вместе с тем создание нового договора может усилить опасения европейских государств по поводу возможного чрезмерного влияния России на будущую систему безопасности континента.

«Нет абсолютно никаких оснований подвергать сомнению действующие альянсы. Мы не будем обсуждать такие вопросы», — заявил на прошлой неделе министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Еще более неприемлемым для европейских стран может оказаться российское предложение заключать отдельные договоренности с государствами НАТО.

«Это могли бы быть двусторонние соглашения, которые… отвечали бы критериям взаимных пактов о ненападении», — заявил в начале ноября руководитель департамента планирования политики МИД России Алексей Дробинин.

Для НАТО такой подход является «полностью неприемлемым вариантом», заявил один из дипломатов Альянса. По его словам, реализация такой модели дала бы Москве возможность производить раскол среди союзников.

В то же время существует более ограниченное предложение США — предоставить Украине гарантии безопасности, похожие на механизмы, предусмотренные НАТО. Однако заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 20 ноября отверг эту идею, назвав ее «вариантом, который для нас неприемлем». Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны также требует конкретики по таким гарантиям.

«Когда мы говорим о гарантиях, подобных предусмотренным статьей 5, нам нужны ответы на некоторые очень четкие вопросы. Какие страны поддержат Украину, если на Украину снова нападут? Что именно будут делать наши партнеры в ответ? Какие войска будут заранее размещены на нашей территории? Сколько это будет стоить? И действительно ли это будет работать?» — сказал Зеленский 23 ноября на заседании Парламентской ассамблеи НАТО.

Вероятность — 1/5.

Новый формат отношений между ЕС и Россией

У Евросоюза в прошлом также был официальный механизм сотрудничества с Россией, действовавший в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 1997 года. Постоянный совет партнерства собирался на уровне министров и рассматривал вопросы внешней безопасности, юстиции, науки и экономики. В рамках этого формата также заключались договоренности по упрощению визового режима и пограничному сотрудничеству. Работу Совета приостановили после российской аннексии Крыма в 2014 году.

Один из дипломатов ЕС отметил, что полномочия Брюсселя в сфере торговли, санкций, визовой политики и управления границами могут предоставить блоку определенные инструменты влияния на будущие послевоенные отношения с Москвой. В то же время, он подчеркнул, что возможности Евросоюза в сфере безопасности остаются ограниченными.

«Пока такой формат будет восприниматься как замена нынешней архитектуры безопасности в Европе, он не заработает. Его нужно будет оформить в дополнение к нынешней архитектуре», — сказал дипломат.

Ульрих Кюн также предостерег от поспешного восстановления экономических и энергетических связей с Россией, отметив потенциальные риски.

«Вы не хотите действовать на полной скорости и снова пустить российский газ, потому что это сделает вас очень уязвимыми. Это потребует некоторого времени… сначала должны быть меры по укреплению доверия и безопасности», — сказал аналитик.

При этом переговорный процесс с Москвой не будет ограничиваться только представителями Евросоюза.

«Любые содержательные переговоры по рамкам безопасности Европы могут начаться только после достижения режима прекращения огня в Украине… в частности, с участием союзников по НАТО и государств-членов ЕС», — заявил представитель Европейской комиссии.

Вероятность — 2/5.

Система безопасности Европы останется без изменений

По словам чиновников, самым реалистичным сценарием является сохранение нынешней системы безопасности без существенных изменений. Это касается даже того, что Москва открыто называет такой подход неприемлемым.

Бископ объяснил, что ключевые военные и экономические союзы Европы исторически функционировали без России.

«Есть только один ЕС и одно НАТО, членом которых Россия не может быть, поэтому геополитически Россия теперь соседствует с Европой. Мы никогда не создадим такую архитектуру безопасности, которая бы позволила нам совместно принимать решения», — сказал он.

По мнению эксперта, такое развитие событий будет иметь существенные недостатки и будет оставаться нестабильным. В то же время Бископ считает, что из-за нереалистичных требований российской стороны именно этот вариант может в конечном счете стать реальностью.

«Это не очень хороший сценарий… он будет очень нестабильным», — сказал Бископ, но «учитывая нереалистичные требования России, вполне вероятно, что именно к этому мы и придем».

Еще более категорично ситуацию оценил дипломат НАТО, которого издание цитировало ранее.

«Россия полностью проигнорировала любые мирные соглашения, заключенные за последние 30 лет. Если вы хотите возобновить диалог, обе стороны должны согласиться с его условиями, не может быть только одной — иначе это разговор с самим собой», — сказал представитель Альянса.

Вероятность — 4/5.

К слову, во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО 23 ноября Рютте отверг требования России вернуть границы Альянса в пределы 1997 года и вывести войска из Восточной Европы, назвав такие предложения абсолютно неприемлемыми для всех союзников. Ранее Путин неоднократно выдвигал требование о возвращении НАТО к позициям 1997 г. перед полномасштабным вторжением. Кроме того, российская делегация снова озвучила это требование в ходе переговоров в Абу-Даби по завершению войны против Украины.

Отметим, Кушнер рассказал, что во время переговоров с Россией обсуждал сценарий территориальных уступок Украины в обмен на гарантии безопасности для Киева по образцу пятой статьи НАТО. По словам посланника Трампа, Москва якобы была готова рассматривать такую концепцию, хотя в Кремле это категорически отрицают. Кушнер считает, что действенные гарантии позволят Украине сосредоточиться на послевоенном восстановлении и экономике.

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