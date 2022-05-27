Евросовет собирается на специальное заседание: к разговору присоединится Зеленский

Евросовет собирается на специальное заседание: к разговору присоединится Зеленский

На следующей неделе состоится специальное заседание Европейского Совета. Среди вопросов – расширение помощи Украине, а также энергетическая, продовольственная и оборона безопасность Европы на фоне войны в Украине.

На первое заседание, посвященное вопросу помощи Украине через военные действия России, был приглашен украинский президент Владимир Зеленский. Глава государства присоединится через видеосвязь в начале дискуссии.

Об этом говорится в письме-приглашении президента Евросовета Шарля Мишеля к членам Европейского Совета, опубликованном 27 мая.

" Одна из наших острейших забот — помощь украинскому государству вместе с нашими международными партнерами в его потребностях в ликвидности. Мы также обсудим, как лучше всего организовать нашу поддержку восстановления Украины, поскольку для восстановления страны потребуются большие глобальные усилия", — говорится в прессрелизе.

Встреча начнется в понедельник, 30 мая, о 16:00 по европейскому времени с традиционного разговора с главой Европейского парламента Робертой Метсолой.

Также на заседании лидеры ЕС обсудят конкретные способы помощи Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию с использованием инфраструктуры ЕС. Мишель добавил, что будет решено, как координировать многосторонние инициативы в этом направлении.

Напомним, президент Украины Зеленский в обращении к политикам и народу Индонезии 27 мая заявил, что мир готовится к вероятному применению Россией тактического ядерного оружия.

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