Евросоюз анонсировал новый болезненный удар по россиянам: Politico раскрыло детали

ЕС планирует существенно усилить визовые правила для граждан России

Европейский Союз планирует еще больше усилить визовые ограничения для граждан России, фактически прекратив выдачу многократных шенгенских виз.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Соответствующие изменения преследуют цель усложнить путешествия россиян в ЕС на фоне войны в Украине. Это означает, что россияне в большинстве случаев будут получать только одноразовые визы, а многократные — за исключением гуманитарных соображений или для лиц с двойным гражданством ЕС», — отмечают журналисты.

Новые ограничения могут быть приняты уже на этой неделе. Также в рамках 19-го пакета санкций ЕС хочет ограничить передвижение российских дипломатов и потребовать, чтобы они заранее сообщали о своих поездках через Шенген.

А в следующем месяце Еврокомиссия представит новую общую визовую стратегию, которая будет предусматривать более жесткие критерии для граждан России и других «враждебных стран».

Ранее ЕС уже отменил соглашение об упрощенном оформлении виз и сделал процесс более дорогим. Некоторые страны, например, Литва, Латвия и Эстония, полностью или частично запретили въезд россиянам.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году россияне получили более 500 тысяч шенгенских виз — это больше, чем в 2023 году, но значительно меньше, чем до войны (более 4 миллионов 2019 года). Наиболее либерально визы выдают Венгрия, Франция, Испания и Италия.

Напомним, Латвия обязала 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября из-за того, что они не смогли подтвердить знание латышского языка и пройти обязательную проверку безопасности.