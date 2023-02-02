Евросоюз будет дополнительно обучать 15 тысяч украинских военных: в частности, обучение пройдут танкисты

Общее количество подготовленных в Европе украинских солдат составит 30 тысяч человек.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что 15 тысяч украинских военных дополнительно пройдут обучение в странах ЕС.

Об этом он написал в Twitter.

"Рад сообщить премьер-министру Денису Шмыгалю, что Миссия военной помощи ЕС EUMAM обучит дополнительно 15 000 украинских солдат, доведя общее количество обученного персонала до 30 000", — говорится в сообщении.

Жозеп Боррель добавил, что "Россия вернула войну в Европу, но Украина продолжает отбиваться".

Russia brought war back to Europe, но Ukraine keeps fighting back. Хорошо, чтобы выйти на PM @Denys_Shmyhal, что EU Military Assistance Mission #EUMAM служили дополнительные 15.000 украинские vojáci, беручи до загальної кількості EUMAM персоналу до 30.000.

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Как сообщает Sky News, украинские военные пройдут специальную подготовку, а также "технический инструктаж" для новой техники, в частности для танков "Леопард-2" — машин немецкого производства, которые недавно одобрил Берлин для отправки в Украину.

Программа, официально стартовавшая в ноябре, направлена на повышение военной способности Вооруженных сил Украины, чтобы они могли защищать свою страну от российской агрессии.

Напомним, ранее государственный секретарь по двустороннему сотрудничеству министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Будапешт не будет тренировать украинских военных на своей территории. Он сказал, что Венгрия "хочет двигаться не к войне, а к миру".

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