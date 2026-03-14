ЕС принял новое решение о санкциях против России: сколько еще будут действовать

Совет Евросоюза еще на полгода продлил санкции, связанные с агрессией России против Украины. Ограничительные меры против почти 2600 физических и юридических лиц будут действовать до 15 сентября 2026 года.

Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС, опубликованном в субботу, 14 марта.

Санкции ЕС включают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам, включенным в перечень.

Среди них — многочисленные российские политики и высокопоставленные чиновники, а также ряд бизнесменов, осуществляющих коммерческую деятельность в ЕС.

«В контексте пересмотра санкций Совет также решил не возобновлять включение в перечень двух лиц и исключить из списка пятерых умерших лиц», — говорится в сообщении без уточнения имен.

Исключение из санкционного списка двух человек в ЕС объяснили тем, что существуют лишь очень слабые доказательства поддержки ими войны России против Украины.

По информации «Радио Свобода», вероятно, санкции не будут применены к нидерландскому нефтетрейдеру Нильсу Троосту и дочери руководителя «Транснефти» Маи Болотовой.

«ЕС остается решительно настроенным сохранять и усиливать давление на Россию, чтобы она прекратила свою жестокую захватническую войну и начала содержательные переговоры по достижению мира», — отметили в Совете ЕС.

Напомним, что пока ЕС продолжают санкции против государства-агрессора, США их частично снимают. В частности, Соединенные Штаты на 30 дней сняли ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, находящихся на морских судах.

Из-за такого решения президент США Дональд Трамп уже натолкнулся на критику. В частности губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал американского президента «щенком» Владимира Путина.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал такой шаг США «ошибочным». Он отметил, что мир имеет дело с высокой ценой на топливо, а не с дефицитом сырья, поэтому мотивы Вашингтона вызывают вопросы.