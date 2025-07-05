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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Евросоюз формирует экстренные запасы на случай чрезвычайных ситуаций: что готовит Брюссель

ЕС формирует стратегические резервы для защиты от кризисов и атак. Брюссель озабочен уязвимостью инфраструктуры и планирует усилить устойчивость.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Евросоюз

Евросоюз

Европейский Союз планирует сформировать стратегические резервы критически важных ресурсов — от редкоземельных металлов до комплектов по ремонту кабелей на фоне роста геополитического напряжения и риска атак на инфраструктуру.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на проект документа Еврокомиссии.

В Брюсселе обеспокоены уязвимостью ЕС к кибератакам, саботажу подводных кабелей, климатическим катастрофам и возможным военным действиям со стороны России.

В ответ планируется создать новую «сеть запасов», включающую продовольствие, медикаменты, ядерное топливо, постоянные магниты и другие ключевые ресурсы.

Несколько инцидентов с подводными кабелями и газопроводами в Европе вынудили чиновников пересмотреть уровень защищенности критической инфраструктуры.

Генерал Бундесвера Карстен Бройер предупредил, что Россия может совершить нападение на страну-члена ЕС уже в ближайшие годы.

Детали документа

  • Запасы будут формироваться с учетом типа кризиса и географии.

  • Предприятия могут получить налоговые стимулы за участие в накоплении.

  • ЕС планирует сотрудничество с НАТО по двойному использованию инфраструктуры.

  • В марте гражданам посоветовали иметь запас для минимум 72 часов выживания в кризис.

Документ планируют обнародовать на следующей неделе, он еще может измениться.

Также в этом месяце Еврокомиссия представит бюджетные предложения, предусматривающие инвестиции в стратегические запасы.

Напомним, Еврокомиссия предупреждала о необходимости запасов продовольствия и ресурсов на три дня в случае кризисной ситуации. Согласно проекту «Стратегии Союза готовности» каждый гражданин ЕС должен быть самообеспечен по меньшей мере на 72 часа в случае чрезвычайных ситуаций: война, кибератаки, смертельные эпидемии, климатические катастрофы.

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