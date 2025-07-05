Евросоюз формирует экстренные запасы на случай чрезвычайных ситуаций: что готовит Брюссель

Евросоюз

Реклама

Европейский Союз планирует сформировать стратегические резервы критически важных ресурсов — от редкоземельных металлов до комплектов по ремонту кабелей на фоне роста геополитического напряжения и риска атак на инфраструктуру.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на проект документа Еврокомиссии.

В Брюсселе обеспокоены уязвимостью ЕС к кибератакам, саботажу подводных кабелей, климатическим катастрофам и возможным военным действиям со стороны России.

Реклама

В ответ планируется создать новую «сеть запасов», включающую продовольствие, медикаменты, ядерное топливо, постоянные магниты и другие ключевые ресурсы.

Несколько инцидентов с подводными кабелями и газопроводами в Европе вынудили чиновников пересмотреть уровень защищенности критической инфраструктуры.

Генерал Бундесвера Карстен Бройер предупредил, что Россия может совершить нападение на страну-члена ЕС уже в ближайшие годы.

Детали документа

Запасы будут формироваться с учетом типа кризиса и географии.

Предприятия могут получить налоговые стимулы за участие в накоплении.

ЕС планирует сотрудничество с НАТО по двойному использованию инфраструктуры.

В марте гражданам посоветовали иметь запас для минимум 72 часов выживания в кризис.

Документ планируют обнародовать на следующей неделе, он еще может измениться.

Реклама

Также в этом месяце Еврокомиссия представит бюджетные предложения, предусматривающие инвестиции в стратегические запасы.

Напомним, Еврокомиссия предупреждала о необходимости запасов продовольствия и ресурсов на три дня в случае кризисной ситуации. Согласно проекту «Стратегии Союза готовности» каждый гражданин ЕС должен быть самообеспечен по меньшей мере на 72 часа в случае чрезвычайных ситуаций: война, кибератаки, смертельные эпидемии, климатические катастрофы.