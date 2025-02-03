Евросоюз готов ответить США на введение пошлин на свои товары — представитель Еврокомиссии

ЕС будет решительно реагировать на любого торгового партнера, несправедливо или произвольно вводящего тарифы на товары ЕС.

В Евросоюзе заявили, что готовы дать решительный ответ, если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибегает к введению пошлин на европейские товары. Кроме того, в Евросоюзе осуждают действия Трампа, который ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на неназванного представителя Европейской комиссии.

"Европейский Союз сожалеет о решении США ввести тарифы против Канады, Мексики и Китая. Тарифы создают ненужные экономические препятствия и стимулируют инфляцию. Они наносят ущерб всем сторонам", — заявил он.

Кроме того, представитель Еврокомиссии заявил, что "ЕС будет решительно реагировать на любого торгового партнера, который несправедливо или произвольно вводит тарифы на товары ЕС".

"Пока мы не знаем о каких-либо дополнительных тарифах на товары из ЕС", — добавил он.

Также представитель Еврокомиссии заявил, что в Евросоюзе будет оставаться преданным низким тарифам, чтобы "способствовать росту и экономической стабильности в пределах сильной, основанной на правилах торговой системы". Он также подтвердил приверженность ЕС торговым и инвестиционным отношениям с Соединенными Штатами — "крупнейшими в мире".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на товары из Евросоюза.

"Введу ли я пошлины в отношении ЕС? Вы хотите честный ответ или политический ответ? Безусловно. ЕС ужасно с нами обращался. Они не берут наши автомобили. Они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они, по сути, почти ничего не берут. У нас огромный дефицит с ЕС. Так что мы сделаем что-то очень существенное по отношению к ЕС", — заявил президент США.

Ранее сообщалось, что введение дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая стало первым шагом в торговой войне, инициированной президентом США Дональдом Трампом.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп, вероятно, планирует наложить пошлину на Европейский Союз.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.