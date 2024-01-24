Евросоюз готовит мощную поддержку Украины к годовщине полномасштабной войны — Financial Times

Европейская помощь будет включать в себя новые санкции против России и разблокированные 50 млрд евро для Украины.

В преддверии второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину Европейский союз введет новые антироссийские санкции и разблокирует выделение Киеву 50 млрд евро в течение следующих четырех лет.

Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, европейские санкции будут включать новые ограничения против юридических и физических лиц, связанных с полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году.

Кроме того, европейская помощь будет включать выделение Киеву 50 млрд. евро в течение следующих четырех лет. Дополнительным элементом является возможность предоставления Украине части помощи сразу, впрочем, точная сумма еще обсуждается.

Также частью общего набора поддержки будет выделение 5 млрд евро военной помощи ежегодно и передача Украине доходов, полученных от замороженных активов России.

Правда, по словам участвовавшего в переговорах высокопоставленного дипломата ЕС, предложение относительно замороженных активов "продемонстрирует прогресс, но не приблизит деньги к Киеву".

По мнению представителей ЕС, конфискация активов России, большинство из которых находится в Европе, вряд ли получит поддержку со стороны Италии, Франции и Германии.

Напомним, в Европейском Союзе чиновники на этой неделе начнут работать над новым планом предоставления десятков миллиардов долларов военной помощи Украине, пытаясь обновить критически важную программу поддержки, погрязшую из-за внутренних разногласий.

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