Евросоюз готовит новый план для увеличения военной помощи Украине – WSJ: какая сумма и суть идеи

План предусматривает возврат странам-членам ЕС более 20 млрд. дол. за десятки миллиардов евро военной помощи, которую они предоставят Украине в течение следующих четырех лет.

В Европейском Союзе чиновники на этой неделе начнут работать над новым планом предоставления десятков миллиардов долларов военной помощи Украине, пытаясь обновить критически важную программу поддержки, погрязшую из-за внутренних разногласий.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В предложении, которое обсудят в Евросоюзе, говорится, что "учитывая зависимость Украины от внешней поддержки, выбор, который сделают страны ЕС и его партнеры в ближайший период, либо позволит Украине добиться решающего прогресса, или серьезно подорвет ее способность к сопротивлению".

План ЕС для увеличения военной помощи Украине

План предусматривает возврат странам-членам ЕС более 20 млрд. дол. за десятки миллиардов евро военной помощи, которую они предоставят Украине в течение следующих четырех лет.

В начале полномасштабной войны в Украине ЕС через Европейский фонд мира (EPF) выплатил 5,5 млрд евро странам-членам, которые передавали Киеву оружие, боеприпасы, танки и ракеты для противовоздушной обороны в основном из имеющихся у них запасов. Однако с начала 2023 года Венгрия более шести месяцев блокировала любые выплаты из фонда для стран-членов ЕС, требуя от Украины уступок, не связанных с этим.

Кроме того, некоторые государства-члены Евросоюза исчерпали свои запасы вооружения до такого уровня, что не могут давать новые большие объемы помощи. В то же время Германия, которая увеличивает помощь Украине на двусторонней основе, выступает против того, чтобы еще и платить почти четверть счета в EPF.

Специальный военный фонд ЕС для Украины

Поэтому на фоне этих трудностей внешнеполитическая служба ЕС предлагает создать специальный военный фонд для Украины. Этот фонд поглотил бы оставшиеся части активов EPF и пополнялся бы на 5 млрд евро ежегодно с 2024 до 2027 года. Идея состоит в том, чтобы выплатить эти деньги в качестве компенсации странам ЕС за совместную закупку военной помощи для Украины.

Остальные деньги предлагается направить на оплату расходов на программу военной подготовки ЕС для Украины.

В документе Евросоюза приводятся приблизительные подсчеты, согласно которым ЕС в 2024 году может предложить государствам-членам компенсацию за военную помощь на сумму 7,5 млрд. евро.

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Предлагаемый план позволит меньшим государствам-членам ЕС с небольшими запасами боеприпасов объединить ресурсы для совместных закупок, чтобы внести больший вклад в помощь Украине. Предложение также должно облегчить совместную работу европейских правительств с Киевом по поводу того, в каких материалы там больше всего нуждаются.

Ожидается, что структура военного фонда позволит избежать регулярных выплат, которые Венгрия часто блокировала или использовала как рычаг влияния.

Предложение также могло бы обеспечить стабильный спрос на военную технику в течение следующих нескольких лет. Этот факт мог бы мотивировать оборонные компании Европы увеличить создание критически принципиальных видов вооружения.

Издание со ссылкой на представителей ЕС сообщило, что государства-члены начнут официальное обсуждение плана в ближайшие дни. Предложение, вероятно, будет рассмотрено лидерами ЕС на саммите 1 февраля. Однако любое окончательное решение может занять несколько недель. Для его принятия нужно единодушное согласие всех членов Евросоюза, что может стать еще одним препятствием.

Напомним, 17 января издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Украина может получить 50 млрд евро от ЕС уже в течение нескольких недель. Однако в блоке пока нет согласия, какие уступки предложить Венгрии в обмен на одобрение помощи, и какие из них Будапешт примет.

А 19 января президент США Джо Байден заявил, что надеется на заключение уже на следующей неделе соглашения в Сенате, которое является одним из ключевых вопросов на пути принятия помощи для Украины.

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