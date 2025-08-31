Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Десять стран Евросоюза предложили изменить порядок принятия внешнеполитических решений, перейдя от принципа единогласия к одобрению квалифицированным большинством. Это лишит отдельные государства, в частности Венгрию, возможности блокировать меры, которые поддержали почти все члены объединения.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

Издание пишет, что раздражение европейских стран позицией Венгрии продолжает расти.

Эта страна ЕС каждый раз выступает против инициатив по Украине: не дает выделять ей средства и блокирует движение к вступлению в Евросоюз. Это приводит к напряженным дипломатическим спорам и длительным переговорам, в том числе по таким вопросам, как продление санкций против России.

Последней каплей стало то, что 29 августа Венгрия отказалась подписать заявление с осуждением российского удара по Киеву, в результате которого погибли 25 человек, включая четырех детей, и было повреждено представительство ЕС.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Венгрия продолжает блокировать выделение 6,6 млрд евро из Фонда мира. Эти деньги компенсируют членам ЕС расходы на переданные Украине американские вооружения. Каллас отметила, что эти средства могли бы использоваться в рамках инициативы, согласованной с НАТО и президентом США Дональдом Трампом.

«Сегодня все страны поднимали вопрос о разблокировании. Вы не должны быть частью этого, но позвольте другим сделать это», — сказала Каллас, добавив, что Венгрия отвергла различные «выходы», которые предлагал ЕС.

Блокирование Венгрией вступления Украины в Евросоюз привело к личному вмешательству президента США Дональда Трампа, который провел по этому поводу телефонный разговор с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Венгрия также сохраняет зависимость от российских углеводородов. В июле она импортировала по трубопроводу «Дружба» нефти на 200 млн евро, подсчитывали аналитики СREA. Также Венгрия получает газ от «Газпрома» (на 285 млн евро в июле), что делает ее крупнейшим покупателем российских углеводородов в Европе.

Напомним, после встречи министров иностранных дел стран ЕС глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в Евросоюз позволит «украинской мафии» попасть в Венгрию.