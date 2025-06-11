Евросоюз готовит возвращение украинских беженцев: что известно о планах

Украинские беженцы в ЕС / © ТСН.ua

Реклама

Еврокомиссия впервые призывает страны-члены ЕС разработать программы добровольного возвращения украинских беженцев домой, одновременно продлевая их временную защиту до марта 2027 года.

Об этом пишет El Pais.

ЕС ищет устойчивые решения для украинских беженцев

Евросоюз активно ищет долгосрочные решения для более 4 млн украинских беженцев, находящихся на территории сообщества. Еврокомиссия продлила срок временной защиты еще на год, до марта 2027 года. В то же время она впервые призывает 27 государств-членов ЕС способствовать постепенному возвращению в Украину тех, кто намерен это сделать, а также урегулировать статус тех, кто уже интегрировался и планирует остаться в стране пребывания.

Реклама

В отличие от предыдущих продлений механизма временной защиты, на этот раз Комиссия требует от государств-членов ЕС сотрудничать в постепенном возвращении тех, кто этого желает.

«С 2022 года мы предоставляем защиту тем, кто сбежал от захватнической войны России, и продолжаем это делать. Вместе с Украиной мы готовим путь, чтобы люди могли вернуться и отстроить свои дома, когда это станет безопасно», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отметил комиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер, все, кто вернутся, сделают это по собственному желанию. По его словам, завершение статуса временной защиты будет совместным решением 27 стран-членов ЕС и украинского правительства, «когда ситуация станет стабильной». Бруннер уточнил, что «если обстоятельства в Украине изменятся» в течение этого или следующего года, Комиссия может предложить приостановить временную защиту раньше марта 2027 года.

Планы по возвращению украинских беженцев

Брюссель обратился к правительствам стран ЕС с просьбой совместно с украинскими властями планировать и запускать программы добровольного возвращения беженцев. Кроме того, рекомендация предусматривает создание центров поддержки, которые будут оказывать помощь как тем, кто решит вернуться в Украину, «когда позволят условия, сейчас и в будущем», так и тем, кто решит остаться в стране ЕС и стремится получить разрешение на постоянное проживание. Первые такие информационные пункты, вероятно, откроются в Берлине, Праге и Аликанте.

Реклама

Еврокомиссия также выступает за организацию «ознакомительных поездок», чтобы те, кто планирует вернуться в Украину в будущем, могли до принятия окончательного решения оценить на месте условия, в которых они будут восстанавливать свою жизнь в стране, откуда были вынуждены бежать. Исполнительный орган фон дер Ляйен назначит «специального посланника по вопросам украинских беженцев в ЕС», задачей которого будет координация планов возвращения с различными правительствами.

Изменения в настроениях беженцев

Примерно шестая часть из 44 млн населения Украины, которое было до начала войны, нашла убежище за рубежом, преимущественно в ЕС (это 4,3 млн из почти 7 млн в целом). В течение первых месяцев полномасштабного вторжения России большинство украинцев, поселившихся в ЕС, намеревались вернуться домой, как только это станет безопасно. Но со временем перспективы будущего многих из них изменились.

Согласно опросам от Центра экономической стратегии, Киевского аналитического центра, с декабря 2022 года до конца 2024 года доля украинских беженцев, которые планируют «вероятно» или «однозначно» вернуться на Родину, упала с 74% до 43%.

Напомним, ранее стало известно, что ЕС начал обсуждение сценариев завершения временной защиты для украинцев. Среди вариантов — последнее продление на год, новый статус на 10 лет или постепенный выход из программы. В то же время растет беспокойство относительно правовой неопределенности для беженцев. Решения могут быть приняты уже 12-13 июня.

Реклама